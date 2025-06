Guerra sin cuartel

Comenta Compartir

La Conferencia de Presidentes que se celebrará hoy va a ser un absoluto fracaso. Eso lo sabemos todos. Un nuevo acto de este vodevil en ... el que se ha convertido la política española y que no tiene visos de que vaya a mejorar. Cada uno solo se guía por sus planteamientos ideológicos y un único objetivo, acabar con el contrario, sea como sea. No hay más objetivo y no se puede echar la culpa ni a uno ni a otro, ni al PSOE ni al PP en exclusiva.

La responsabilidad de lo que está ocurriendo es de ambos, pese a que los medios vinculados con unos y otros se afanen de culpar al contrario de que las medidas no se pongan en marcha, las reuniones terminen sin acuerdo y la política sea un fracaso absoluto. Y en medio los ciudadanos, perdidos y sin saber dónde está la verdad y a quién creer. El juego de la confusión llevado al extremo. Todo además animado por una suerte de 'enanos' y 'bufones' que salen por un lado y por el otro -Leire Díez y Víctor de Aldama, como últimos invitados- a aportar más risotadas a este vodevil que no deja de sorprender. Entre uno -Pedro Sánchez- que se empeña en seguir siendo presidente del Gobierno de España cuando no tiene los apoyos necesarios y por ende, no es capaz de sacar adelante los Presupuestos y otro -el PP-, aferrado a la idea de que es él el que tiene el derecho a gobernar en base a la victoria que logró hace dos años en las elecciones, el lío ya está montado. Y bajo estas premisas pasan los días y los meses envueltos en titulares de prensa que solo hablan de corrupción, de cloacas del Estado, de mafia, 'fontaneros' y mediadores..., en lugar de abrir las portadas con soluciones y medidas para acabar con el problema de la vivienda, salida a los menores migrantes de las islas, la mejora de los estándares educativos... La distancia entre los dos grandes partidos de este país, el PP y PSOE, es a fecha de hoy un abismo insalvable. Solo la marcha de Pedro Sánchez podrá reconducir las relaciones entre estas dos formaciones. Precisamente por todo esto la Conferencia de Presidentes de hoy no servirá para nada sino para seguir añadiendo pólvora a esta guerra sin cuartel entre populares y socialistas.

