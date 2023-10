Gracias a los voluntarios

El Gobierno de España saca pecho habitualmente de su política migratoria y de la gestión que lleva a cabo en Canarias. Destaca que los inmigrantes que llegan se alojan en centros y son atendidos de forma correcta. Tienen cama, techo bajo el que dormir y tres comidas al día. Desde las oenegés se indica que las condiciones no son las más óptimas puesto que se alojan habitualmente en carpas sensibles al calor, al frío y a la lluvia, de forma que cuando hace calor es insufrible estar ahí y cuando llueve o refresca, te congelas. Además los centros no suelen reunir condiciones.

La declaración ahora de la emergencia migratoria servirá para crear nuevas plazas de forma rápida y albergar a todos los que llegan de forma que no tengan que dormir en el raso de un muelle ni en el suelo de una comisaría porque no hay plazas libres en los centros, como ha ocurrido en las últimas semanas por la falta de previsión de la administración. La esperanza es que algo pueda mejorar.

Más allá de lo que es la infraestructura de acogida hay que decir que si los inmigrantes están hoy bien atendidos en el archipiélago es gracias a los miles de voluntarios que a través de distintas oenegés participan en la atención a los que llegan, tanto a pie de muelle como , luego, en los propios centros. Muchos de ellos no cobran ni un solo euro y se están encargando de todo -incluso en El Hierro estos voluntarios se encargan de realizar las afiliaciones de los que llegan-. Solo gracias a ellos esto sale adelante. Y esto es algo que no se dice. La atención a los inmigrantes al Gobierno le está saliendo prácticamente gratis. Como ejemplo la Cruz Roja, que es la oenegé bandera en la atención a la inmigración en las islas. Tiene solo 70 personas en plantilla y 2.500 voluntarios, que son los que están dando la batalla en este asunto en las siete islas y que además se mueven de una a otra sin percibir nada. Luego están los miembros de Protección Civil, que más de lo mismo. Sin todos ellos no habría atención a los inmigrantes o de haberla tendría el coste muy elevado: el de todos los sueldos que se ahorra el Gobierno gracias a la labor altruista de cientos de personas.

Dicho lo anterior, sería de agradecer que el Gobierno de España, llamado a sí mismo progresista, fuera más transparente a la hora de dar la información y los datos de esta crisis migratoria. Esconderlos -se limita a un listado quincenal de llegadas que muchas veces no coincide con los de las oenegés- y no detallar más allá de una cifra da pie a especulaciones y a sospechas de que algo trata de ocultarse. Impedir que otros lo hagan -ha dado instrucciones a las oenegés para que no faciliten la información- solo refuerza esas sospechas de ocultación.