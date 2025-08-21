El 'quid' de las zonas tensionadas

En el debate que se ha abierto entre el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias a cuenta de la ... declaración de zona tensionada hay más de guerra política y de choque partidista que de convicción real por parte de los gestores munipales de que la medida va a suponer una mejora para los ciudadanos de la ciudad a la hora de encontrar un alquiler a precio asequible.

El ayuntamiento capitalino defiende con vehemencia esa declaración de zona tensionada en base a un estudio realizado sobre datos y estadísticas de los portales inmobiliarios -primer error- que le sirve para hacer su juego político y atacar a un Gobierno de Canarias. al que acusa de no querer bajar los alquileres a sus ciudadanos.

Pero la realidad es que la declaración de zona tensionada no es la panacea ni va a solucionar el problema de la vivienda que hay en la ciudad, en el archipiélago y en general en toda España. El acceso a una vivienda es hoy la principal preocupación de los españoles, imagien la magnitud del problema.

Hoy hay 301 municipios en el conjunto de España que han solicitado la declaración de zona tensionada -entre ellos A Coruña, que ha recibido el visto bueno de la Xunta gobernada por el PP- pero de todos ellos, son los catalanes, con Barcelona a la cabeza, la que arroja los datos fiables ya que lleva más de un año con la declaración de zona tensionada, y son decepcionantes. Es cierto que el tope al alquiler ha permitido reducir los precios casi un 4%, en una media de 30 euros al mes -muy bien- pero, y aquí viene el 'quid' de la cuestión, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido casi un 40%.

El dato evidencia que la intervención e elmercado ha provocado que muchos propietarios dejen de alquilar, otros se han ido al vacacional, haya quien lo alquile 'en negro'... y desde luego que no ha sido positiva porque ha reducido oferta frente a una demanda que no deja de crecer.

La única solución para bajar precios y aumentar le oferta de pisos en alquiler es construir y eso sí es cosa del Ayuntamiento de Las Palmas. Es él el que tiene la solución con su planeamiento y la normativa regional, con numerosas medidas ahora para incentivar la edificación. Hay que actuar y dejar de bucar excusas o culpables fuera.