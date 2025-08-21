Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Arcadio Suárez

El 'quid' de las zonas tensionadas

La medida no es la panacea. Ahí está Cataluña, donde lleva más de un año aplicándose y ya arroja resultados. En sus municipios el precio ha bajado un 4% pero la oferta de alquileres, un 40%. Encontrar piso es aún hoy más difícil que antes

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:28

En el debate que se ha abierto entre el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias a cuenta de la ... declaración de zona tensionada hay más de guerra política y de choque partidista que de convicción real por parte de los gestores munipales de que la medida va a suponer una mejora para los ciudadanos de la ciudad a la hora de encontrar un alquiler a precio asequible.

