Eugenia Páiz, junto a su hija Rebeca, en una imagen colgada en redes dos días antes del suceso y en el que daba cuenta de las dificultades de su día a día. c7
A cara descubierta

¿Quién cuida al cuidador?

El suceso de La Palma de la semana pasada por el que una madre intentó suicidarse junto a su hija autista, con el resultado del fallecimiento de la joven y quedando con vida la madre, destapa la soledad en la que se encuentran las madres con hijos discapacitados

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:58

La pregunta que encabeza y da título a este artículo esconde por detrás una reflexión después del terrible suceso que se produjo la semana pasada ... en la isla de La Palma, cuando una madre desesperada intentó quitarse la vida y la de su hija, completamente dependiente de ella -con autismo severo-, con un resultado terrible: la joven de 32 años murió y su progenitora quedó con vida. Cosas del destino.

