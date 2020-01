Muchas personas que acuden a consulta nos comentan que llevan mucho tiempo pensando hacerlo, pero que se habían decidido porque, en cierta forma tenían miedo de ir al psicólogo. Es comprensible. Hay un montón de conceptos equivocados acerca de la salud mental, y quizás los profesionales deberíamos hablar un poquito más de ello. Es cierto que el estigma que ha podido rodear a estas cuestiones se ha ido atenuando con los años, pero tenemos todavía un largo camino hasta que la salud mental la consideremos y la tratemos como lo hacemos con la salud física. Éstas son algunas de las consideraciones que, desde la psicología, nos gustaría que todo el mundo conociese de la salud mental.

En primer lugar la salud mental es un continuo. No hablamos de la salud física en términos amplios como lo hacemos con la salud mental. No decimos que alguien está enfermo físicamente, hablamos de la enfermedad que tiene, desde una alergia hasta una enfermedad terminal. Pero no ocurre así con la salud mental. Nos referimos a ella como un todo o nada. Es decir si tenemos un trastorno de ansiedad, ya entendemos que nuestra salud mental está en juego, sin darnos cuenta que no es así.