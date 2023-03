Reparos: el PSOE se esconde

Como si con ellos no fuera la cosa, el Partido Socialista se ha puesto de perfil con el caso Reparos y la batalla judicial perdida de manera contundente en el Tribunal Supremo. La consigna se resume a la perfección en las palabras de la secretaria de Organización, Nira Fierro, que trató de despachar el asunto señalando al concejal lagunero Santiago Pérez... pero se le olvidó que Pérez, que fue socialista, dejó de serlo y regresó a esa casa, consiguió la designación de senador autonómico a propuesta del PSOE.

Ayer el senador y edil lagunero anunció que presenta un recurso de súplica ante el Supremo. Pérez está en su derecho a discrepar de la resolución y hacer lo que estime más oportuno, como también supongo que la Sala del Supremo entenderá que, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de su resolución, no cabe otra que despachar ese recurso por la vía rápida y desestimarlo.

Me consta que Santiago Pérez está convencido su cruzada y seguramente la sostendrá por los siglos de los siglos, amén. Pero también creo que esa condición de senador autonómico propuesto por el PSOE obliga a que este partido se pronuncie al respecto y asuma, por tanto, el recurso como cosa suya. Porque en los últimos años la denuncia también los socialistas la hicieron suya. Es más, en el reciente debate del estado de la nacionalidad hasta la propia Nira Fierro dejó caer que no estaban los nacionalistas para señalar a nadie con el dedo acusador cuando en CC tenían a dirigentes investigados, en referencia nada velada a Fernando Clavijo.

Después de lo dicho por el Supremo, mantener la batalla judicial me parece una estrategia errónea, que solo conducirá a una nueva derrota y que, además, lanza un mensaje de fondo sobre el que debe reflexionar un partido de Estado y con las máximas responsabilidades de gobierno en Canarias y en toda España: está cuestionando al Supremo, lo que supone dar alas a quienes entienden que la Justicia no es de fiar, una tesis que defiende Podemos y que tanto ha incomodado al PSOE nacional en las últimas fechas. Así, en un momento de máxima tensión política como el que vive este país, ese paso al frente conlleva unos riesgos que no creo que compensen los posibles beneficios. Es más, es que no veo el beneficio por ningún lado.

Si lo que el PSOE quiere es convertir a Fernando Clavijo en un santo mártir, pues lo está logrando a marchas forzadas. Pero al menos ese PSOE debería tener la valentía de decirlo y retratarse en la foto, en lugar de esconderse tras la imagen de Santiago Pérez.