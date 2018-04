Rajoy, cercado

Dos asuntos acorralan a Mariano Rajoy. Dos nombres propios, dos itinerarios (dentro y fuera de nuestras fronteras, dentro y fuera del PP) obligan a reaccionar a Rajoy. Uno es Carles Puigdemont y el otro Cristina Cifuentes. Ha sido una semana intensa que tapa cualquier expectativa de recuperación de los populares. Y no pueden seguir así. El primero porque destartala el discurso de la vigencia del Estado de Derecho ante el intento secesionista o golpista, una teoría real que difícilmente se plasma en la europeización de la posverdad. El segundo desgarra una de las figuras mejor valoradas en el centroderecha y urge a buscar un recambio a corto plazo e ir pensando en candidatos para las instituciones de Madrid, justo uno de los feudos electorales tradicionales del PP.

Puigdemont sigue en el intento de convertirse en un mártir de la causa independentista. Ya ha pasado unos días en prisión y su imagen pública ha recorrido media Europa. Lo que él hace tiene arrastre mediático. Y lo que se va comprobando es que el poder central no puede actuar con los independentistas con mecanismos que valían para el Estado nación pero que difícilmente se mantienen ahora con la globalización, las fronteras abiertas dentro del proyecto comunitario y las redes sociales. No puede combatirse políticamente a Puigdemont como si fuera un líder revolucionario cubano contra España a finales del siglo XIX o un independentista de los de antes. Las reglas políticas son otras. Más sofisticadas, tienen más rendijas. Y en ese abanico se mueven los soberanistas. Eso no quiere decir que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no tenga su público, que lo tiene, pero sí es relevante interiorizar que la batalla entre Madrid y Puigdemont no se arregla con los viejos usos por muy legítimos que sean. La disputa persiste. Y Puigdemont no renuncia a volver a Cataluña para tomar las riendas institucionales. Quizá, Rajoy se arrepiente de no haber tratado con Artur Mas el pacto fiscal a modo de mal menor.