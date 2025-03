El chino de La Isleta (I)

Después de 'Desde Rusia con amor', o 'Narcovacas', parece que esta será la tercera entrega de historias de índole marítimo que Las Palmas de Gran ... Canaria es capaz de generar por su febril actividad portuaria, y todos los escenarios ocultos que alrededor del puerto pueden aflorar.

El chino de La Isleta no es un bazar, ni un restaurante, que perfectamente podría serlo; se trata de un pequeño, y oxidado petrolero de consumo de capital chino llamado 'Hai Gong You 302'. Un 'rusty bucket' que lleva en la mar casi 30 años. Sus tripulantes son todos chinos, y cada veinte días aparece por la capital grancanaria, procedente del sur, para cargar diesel marino, y dios sabe qué más, con objeto de abastecer al enjambre de pesqueros chinos que saquean los recursos marinos de Africa occidental; principalmente los ricos caladeros al sur de Senegal. Por lo tanto, se trata de una -desapercibida- herramienta marítima de gran importancia para la expansión china en la zona.

Si tiramos un poco de la cuerda, el discreto petrolero aparece explotado por una sociedad estatal denominada China National Fisheries Corporation. Un ente comercial chino especializado en 'seafood'. Finalidad de la pesca industrial, que abastece las insaciables importaciones-exportaciones chinas de productos marítimos. China esquilma los mares, nosotros nos lo comemos, y lo queremos a buen precio. Es el ciclo del fin de las gambas.

Este discreto buque, cliente habitual de Las Palmas, está consignado por algún agente que le hace sus gestiones de escala. Su lista de tripulantes es china, y todo está en orden, para poder acceder a un puerto comunitario; pero seis días de navegación al sur de Canarias, ya todo es muy distinto… Estamos en el borde exterior, mundo paralelo un poco Tatooine, donde prima la corrupción, cuya primera derivada es la emisión de licencias de explotación de pesca a los entes chinos, y donde nos encontramos con los barcos de la lista negra, que no pueden acceder a puertos europeos, pues no volverían a hacerse a la mar.

Al sur de Dakar hallamos una armada de pesqueros chinos que milagrosamente flotan. Arrastreros, y palangreros fantasmagóricos, con tripulantes de Camboya, o Myanmar, que pueden estar enrolados, en condiciones que rozan la esclavitud, durante meses, y más meses. Gente que no existe, y de los que he leído historias muy duras, dignas del cine.

Esta armada del óxido tiene nombres genéricos, y un código numérico, y también, según fuentes del Departamento de Defensa de los EE UU, jugarían un papel como milicia armada de ultramar, lo cual nos recuerda a lo que aquí ya contamos sobre los pesqueros rusos, que siempre han pescado peces, pero también información.

Muchos de estos barcos chinos navegan sin número IMO, algo así como tener un coche sin matrícula en circulación. No están a la escucha en el canal VHF 16, y su única preocupación es arrasar el fondo marino off Bissau, y Conakry. Estados cuasi-fallidos, y el primero, con el honor de haber sido el primer narco estado oficial africano, pero esa es otra historia.

Saber quién es el armador -dueño- más allá del título de propiedad estatal, pues la mentalidad china es la de 'own fleet state', es casi imposible. Las bases de datos sobre la flota pesquera china no son fiables y, en muchos casos, directamente no existen. En términos administrativos hay gran ocultismo alrededor de estas flotas pesqueras que operan en todos los caladeros del globo.

La situación del 'Hai Gong You 302' es bien distinta, pues este buque entra continuamente a Las Palmas, y debe cumplir con la normativa marítima internacional. Y es que China sabe perfectamente qué barcos tener en orden, y cuales como un plato de tallarines.

He llegado a contabilizar hasta un centenar de estos barcos faenando en Zona Económica Exclusiva de Bissau. Y aquí es donde el chino de La Isleta juega un papel crucial, juntamente con el misterioso 'Tian Yi He 6', bandera de Dominica, que aún no hemos visto por Las Palmas. El primero da suministro y repuestos a los pesqueros chinos, lo cual genera negocio portuario en la ciudad. El segundo figura como 'fishing support vessel', pero curiosamente no tiene pabellón chino, sino de Dominica. Algo huele a podrido en la gambuza, pues los chinos son muy chinos para sus negocios, y se estima que de los 18.000 pesqueros, la mayoría arrastreros, que conformarían la flota pesquera global china, menos de un 5% estarían bajo terceras banderas, para facilitar su entrada a puertos exigentes en normativa, caso de Las Palmas. Y aquí es donde aparece el primer factor en contra de la hipotética entrada de la flota pesquera china a Las Palmas, pues los barcos que faenan al sur de Canarias enarbolan pabellón chino, y no parecen reunir las mejores condiciones de mantenimiento.

Las recientes visitas del máximo mandatario chino a Gran Canaria me llevan a pensar que Beijing podría estar valorando un desembarco pesquero en el principal puerto canario, como en su momento lo hizo la flota pesquera coreana, japonesa, o rusa. Una inversión que sería bien vista desde el prisma del negocio portuario, pero que tiene muchas aristas que pulir. Si China quiere que su flota pesquera entre a puertos comunitarios a descargar, y reparar, primero debe adecentar sus barcos, pues está habituada a que pasen hasta un año tirados en la mar, o a solucionar los contratiempos, con sobres y billetes de cien dólares a las permeables, en términos de corrupción, autoridades africanas.

La mayoría de los pesqueros chinos que faenan al sur de Canarias quedarían retenidos por irregularidades técnicas y de seguridad en cualquier puerto serio; por no hablar del estado de sus tripulaciones, en el que prefiero no entrar.

La flota china necesita el combustible, y los pertrechos, que sólo puede cargar con garantías en Las Palmas, o en algún puerto marroquí, más al norte, lo cual aumenta los gastos, y días de navegación. Así, por infraestructura portuaria, tradición en la gestión de la carga frigorífica, por ser un 'hub' de 'reefers' (buques frigorificos), Las Palmas parece la candidata ideal para la entrada de capital chino. No contemplo Tenerife, a la espera de un dique flotante chino, pues a la clase política chicha, el olor a barco los marea, y el puerto parece disgustarles.

La importante, y asentada comunidad china en la capital, y su fuerte apuesta económica, son dos factores que parecen respaldar esta teoría de la llegada de la flota pesquera en un tiempo futuro. Mientras, seguiremos viendo al chino de La Isleta entrar a puerto a por el combustible que necesitan los pesqueros que operan en Africa occidental. La lectura global de esto es que Las Palmas es un actor de primer orden en el negocio marítimo del atlántico medio, encrucijada en las derrotas hacia, y desde Sudamérica, Africa, y aún, las que conectan al lejano oriente por la inseguridad del Mar rojo. Continuará…