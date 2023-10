Una situación insostenible

Esto no lo para nadie y el atletismo se desangra. La situación que sufre la Federación Canaria de Atletismo sigue siendo rocambolesca y el atleta continúa siendo el gran perjudicado. El presidente del ente federativo sigue investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna tras la denuncia del Ministerio Fiscal en la que se le acusa de delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, y mientras este proceso continúa abierto los atletas sufren en sus carnes una planificación caótica. La viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias está preocupada por este tema y ha solicitado documentación a la Federación, pero mientras esto sigue su curso los despropósitos aumentan.

Hace unos meses se vivió un capítulo dantesco con el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Pamplona, en la que muchos atletas se quedaron sin ir por un disparate mayúsculo. Pero es que ahora hay un nuevo capítulo. Este fin de semana se celebra en Gijón el Campeonato de España de Federaciones de Pista Sub 16 en Edad Escolar y una vez más llega la indignación en la comunidad atlética. No ha habido convocatoria y el silencio por respuesta vuelve a ser el denominador común. El CAI Gran Canaria ha expresado en redes sociales su malestar porque desde finales de agosto le envió un escrito a la Federación Canaria en el que resaltaba si iban a convocar a algún atleta de su club para la programación correspondiente. Los días pasaron sin tener noticias, hasta que el pasado lunes «un trabajador de la Federación Canaria nos comunica telefónicamente que nuestro atleta Pablo Paredes estaba convocado para el Campeonato de España de Federaciones de este fin de semana para la prueba de 300 metros lisos y que nadie de la Federación se hará cargo de la expedición y que los gastos los tendrán que asumir los clubes o en su defecto las familias». Todo esto a escasos días de una cita nacional. El joven atleta mencionado, ante tal despropósito, no acudirá, pero una vez más este caos no puede seguir permitiéndose. El atletismo canario no merece esto y la intervención del Gobierno de Canarias se hace más urgente que nunca. Llega otro campeonato de España y Canarias volverá a dar una imagen penosa.

Mientras tanto, la Canaria continúa con su fiesta particular anunciando campeonatos de Canarias, entre ellos uno de trail en categoría Ultra casi sin margen para inscribirse. ¿Cuántos participarán? Da igual. Cumplen el expediente.