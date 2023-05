¿Qué pasa con las políticas deportivas?

Estoy de la campaña electoral hasta las narices, pero me resulta curioso comprobar durante este tortuoso camino hasta el 28M cómo las políticas deportivas pasan totalmente desapercibidas en la mayoría de los programas electorales de los partidos políticos. El deporte en Canarias ha llegado a un nivel de subvencionados por metro cuadrado que asusta, mientras que los clubes de base se las ven y se las desean por poder cumplir con sus compromisos. Mientras nuestros políticos se darán codazos este sábado para garantizar un lugar en el palco del Estadio de Gran Canaria y hacerse la foto con la élite campeona, los padres y madres siguen desangrando sus bolsillos para que sus hijos puedan cumplir sus sueños y acudan a campeonatos o torneos regionales o nacionales.

Ganar mola, pero no a cualquier precio. Nadie hace un debate ni un análisis sosegado de cuál es el estado de salud del deporte en las islas. ¿Algún político ha dicho claramente en esta campaña que si sale elegido pondrá sobre la mesa 4 millones de euros más, de dinero público claro, de los 4,5 millones que ya pone el Cabildo para que el CB Gran Canaria juegue la Euroliga? Ni mú. Calladitos, porque con la que está cayendo anunciar eso ahora no genera un buen rédito político. Después del 28M todo será posible, porque en la poltrona ya no hay miedo al qué dirán.

Mientras se hacen fotos con la élite campeona, los padres desangran su bolsillo para que su hijo viaje a un campeonato

¿Pero qué plan de infraestructuras deportivas tiene Gran Canaria, cuáles son las miserias que atraviesan los clubes de los mal llamados deportes minoritarios. Para qué nos vale ese eslogan de Isla Europea del Deporte si pasamos por delante del Centro Insular de Deportes, lugar al que acuden cientos y cientos de ciudadanos para practicar deporte cada día, y vemos su estado calamitoso?

Aquí lo que vale es hacerse la fotito con la élite, incrementar las subvenciones y que el saco sin fondo de dinero público siga aumentando para eventos privados, algunos de ellos con una repercusión nula. Visto lo visto, los promotores más listos, aprovechan para engañar al más pintado inflando cifras y poniendo de antemano que llegan a la isla infinidad de deportistas de otros países. Como nadie lo comprueba pues pasa lo que pasa, que ni las tortugas ninja aparecen. Y otros envían notas para hacerles un favor al político del municipio de turno. Lamentable.

Es hora de mirar hacia la base y conocer cómo se preparan nuestros deportistas y en qué condiciones. Ahí verían la realidad de nuestro deporte.