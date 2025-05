Aquí no pasa nada

Detenido por tercera vez este mes en Santa Catalina», «Tres jóvenes golpean y roban a un inglés en Guanarteme», «Detenidos por robos con fuerza y ... violencia en Las Palmas de Gran Canaria», «A codazos, puñetazos y patadas contra los policías que los detuvieron en Santa Catalina», «Dos jóvenes roban la cartera a un ingeniero irlandés en un forcejeo por Santa Catalina», «Detenidos tres jóvenes por robo con violencia e intimidación en la zona de Las Alcaravaneras», «Asalto en Las Palmas de Gran Canaria».

Estos son titulares de noticias de las últimas semanas, con la capital grancanaria como protagonista. Pero tranquilos. La seguridad es máxima. Las autoridades siguen con el soniquete de hechos aislados. pero la realidad es bien distinta. La inseguridad, sobre todo nocturna, es un hecho. Les aconsejo que puedan hablar en privado con algún Policía Nacional para que les de una visión actual de lo que está sucediendo en la capital, con esos que cada noche velan por nuestra seguridad y que están hartos de la situación.

Mientras los políticos continúan a lo suyo, con disputas inútiles y que en muchos casos sonrojan a la ciudadanía, se está enquistando un problema de fondo que nadie quiere abordar por temor al que dirán. Paseen por el parque Santa Catalina o por los alrededores de la estación de guaguas de San Telmo. Ahí encontrarán escenas de unas medidas fracasadas, de personas que están en la calle aislados de un sistema inútil con la intención de sobrevivir. Pero eso puede tener unas consecuencias graves si no se atajan.

Si ni siquiera son capaces de tener dignidad para el reparto de menores migrantes, dejando a Canarias absolutamente de lado y abandonada, y demostrando cada día que solo piensan en sí mismos, la solución a este problema se presume complicada. Cuando hablan del tema lo eluden y siempre ponen sobre la mesa datos y más datos que no reflejan el día a día en la calle. Quizás el problema actual en nuestra sociedad es que nuestros políticos están alejados de la sociedad. Hablan de problemas de dependencia, de vivienda o de seguridad, en una esfera diferente, en otra órbita. Mientras tanto continuarán gobernando en pactos insostenibles, siendo portavoces de un partido al que ya no pertenecen, etc. Me hace gracia cuando llegan las elecciones que se ponen a patear las ciudades y los barrios. Ahí muchos descubren lugares que no sabían que existían. Por favor, salgan a la calle y vean si la gente está segura o si los padres están temerosos o no. Se sorprenderán.