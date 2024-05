Que llegue ya la salvación

Aún recuerdo aquella noche del pasado 10 de febrero de 2024, hace poco más de tres meses. La alegría era desbordante. Los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas abandonábamos el Estadio de Gran Canaria con la sonrisa de oreja a oreja tras el triunfo de la UD ante el Valencia y la frase más repetida era: «estamos a un paso de Europa». Pues tres meses después la realidad es muy cruda. Ya no se ha ganado más y la imagen del equipo se ha disuelto como un azucarillo sin que nadie encuentre la solución.

Nadie podría imaginar en febrero que hoy todos estarán pendientes del Ramón Sánchez Pizjuán. Hoy los amantes del equipo amarillo van a muerte con el Sevilla, ya que un pinchazo del Cádiz ante el conjunto hispalense supondría la permanencia matemática de la UD en Primera. ¿Pero se imaginan que el Cádiz gane en Sevilla? No quiero ni pensarlo. Verle las orejas al lobo sería algo inesperado, insospechado y que hace tres meses podía sonar a chiste o broma. El fútbol y el deporte es muy caprichoso. El equipo con los deberes hechos bajó los brazos y deseamos que eso no se pague caro. Las jornadas pasan y pasan y el equipo no suma. Hay capítulos en la historia como ejemplos, pero debemos ser optimistas y pensar que el logro de la permanencia era el gran objetivo del club. Hoy hay ciudades como Almería o Granada que lloran y que darían todo por estar en el puesto que ocupa en la actualidad el cuadro de Pimienta.

Si el Cádiz gana en Sevilla hay que darlo todo ante el Betis mañana jueves, sin olvidar que luego se viaja a Cádiz y en la última jornada se recibe al Alavés. Me niego a pensar que la UD esté hasta la última jornada luchando por el gran objetivo. Quiero ser optimista y creo que entre hoy y mañana todo quedará solventado.

Es una pena arruinar la gran primera vuelta que realizó la Unión Deportiva Las Palmas. Con un juego vistoso y que sorprendía al rival. Todo aquello se ha transformado en un fútbol ramplón con una nulidad ofensiva alarmante y sin seguridad defensiva. Lo importante es certificar la permanencia y así todo se verá desde otra óptica y con un mayor optimismo para pensar ya en un nuevo año en la máxima categoría del fútbol español. Ha costado mucho el regreso a Primera y hay que saber saborearlo y disfrutar de él. Estamos en fechas de amargura, pero debe llegar ya el anhelado objetivo para recuperar la ilusión y pensar en ver en el Estadio de Gran Canaria de nuevo a los Pedri, Lamal, Vinicius, Griezmann, Isco, Bellingham o Mbappé. Pío, pío.