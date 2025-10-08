Gracias Kirian

Fue sin duda lo mejor de la noche. El choque entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz quedará marcado por la vuelta de ... Kirian a los terrenos de juego. Su salida al campo generó una energía difícil de explicar. En la grada, de repente, el ánimo cambió y sobre el terreno de juego se pasó del letargo a la esperanza. Y la noche acabó como un cuento de hadas.

En el fútbol actual, en el que prevalecen los intereses, en el que se ha pasado de las tertulias futboleras en el bar a que el VAR se convierta en protagonista principal del juego, en el que la Federación Interinsular de Las Palmas es capaz de ofrecer descuentos en hamburguesas y papas fritas a sus federados con tal de compensar el pago para entrar en su portal o en el que las televisiones marcan la pauta de unos horarios disparatados, la vuelta de Kirian Rodríguez es una bocanada de aire fresco al fútbol puro.

Kirian es ejemplo de vida y muchas personas que están en estos momentos en su misma situación lo ven como un espejo en el que mirarse. Más allá de tres puntos en juego, ver de nuevo a Kirian sobre el césped debe servir como estímulo para afrontar las adversidades con entereza y fortaleza, porque recaer y levantarse lo sitúa en un auténtico pedestal.

Kirian vuelve a ser futbolista, regresa al mundo competitivo en el que solo vale ganar y cumplir objetivos, donde la presión se eleva el máximo, así como las exigencias. Pero el fútbol, un deporte que va el ligado al sentimiento y que pasa de generación en generación como un mantra en el que los colores de tu equipo te elevan a la cúspide de moral o te bajan a un infierno desalentador, necesita a personas como Kirian Rodríguez, que sin enarbolar ninguna bandera se convierte con su sencillez y mentalidad en un referente para todos.

«Papá me tengo que comprar ya la camiseta con el nombre de Kirian». Esa fue la frase de mi hijo al salir del Estadio de Gran Canaria el pasado domingo, entre la euforia de haber ganado tres puntos, ante el subidón de marcar en los últimos finales con el único tiro a puerta, tras asumir el ataque de entrenador que tuvo Luis García situando a Viti de extremo izquierdo, y tras el sufrimiento del rival que se detuvo con un Horkas espectacular. Pero me quedo con esa frase, con el sentimiento de un adolescente que percibe que el camino que ha tenido que atravesar Kirian para volver nuevamente a los terrenos de juego se convierte en eterno y en ejemplo. Gracias Kirian.