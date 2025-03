El galimatías del fútbol sala

Comenta Compartir

Reconozco que he arrojado la toalla, porque cada año no salgo de mi asombro con la organización de las competiciones de fútbol sala por parte ... de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Tenía mi esperanza cuando llegó al cargo José Juan Arencibia, pero visto lo visto, con los mismos de antes, el resultado sigue siendo un auténtico galimatías. De todos es conocido que el fútbol sala en Gran Canaria camina gracias a la pasión de una serie de clubes que se desviven por seguir adelante, pero el olvido es más que notorio. No hay incentivos, ni motivación y a partir de la categoría cadete la disminución de equipos es alarmante.

¿Ustedes se imaginan que una competición pueda acabar después de la disputa de la fase previa del Campeonato de España de clubes, que para acceder al Campeonato de Canarias se eche mano de la clasificación al término de la primera vuelta o que una liga concluya en febrero y que estén más de mes y medio sin jugar hasta iniciar una Copa para 5 equipos? Pues esto está pasando hoy en día en el fútbol sala de Gran Canaria. Hay datos muy curiosos que nadie quiere analizar en profundidad y lo que prima es el copia y pega de todos los años. En la categoría benjamín hay en la actualidad 18 equipos, distribuidos en dos grupos, mientras que en las categorías alevín e infantil son 19 los equipos y también se distribuyen en dos grupos. En cadete el número de clubes baja a 14, mientras que en Juvenil Territorial solo hay 7 y en División de Honor juvenil 8. En categoría cadete solo hicieron un grupo y la Liga acabará el 7 de junio, mientras que la Real Federación Española de Fútbol tiene programada para el 31 de mayo y 1 de junio la fase previa del Campeonato de España de clubes. Para solventar este escollo se decidió, con el beneplácito de los clubes, que al término de la primera vuelta, los cuatro equipos disputasen un play off y el ganador se enfrentará al campeón de Tenerife para luchar por esa plaza en el Nacional. El Agüimes tiene todas las papeletas de alcanzar esa final, pero sería rocambolesco que un club acudiese a esa fase y el ganador de la Liga fuese otro. Tampoco es de recibo organizar una Liga Juvenil Territorial con siete equipos y que la competición acabe en febrero. Los jugadores llevan mes y medio sin disputar ni un solo partido y ahora están a la espera de iniciar una Copa en la que solo habrá cinco equipos, es decir, estirar el chicle sin ton ni son. Así le va al fútbol sala de la isla. Una lástima. Hacen falta nueva ideas, nuevas propuestas, nuevos estímulos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión