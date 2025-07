Al fútbol sala lo quieren matar

Comenta Compartir

El fútbol sala está herido de muerte. Este deporte, totalmente abandonado por la Real Federación Española de Fútbol y sus respectivas Territoriales, ha recibido una ... noticia que refleja bien a las claras que no les interesa lo más mínimo. La RFEF, que ahora preside Rafael Louzán, ha tomado la decisión de suprimir todos los Campeonatos de España de Clubes, a excepción del sub 19 masculino, que es el que da a conocer al campeón de la División de Honor Juvenil; y los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en las categorías sub 10 y sub 19.

Cada vez es más difícil captar niños y niñas que vean en el fútbol sala un deporte con alicientes. A partir de la categoría cadete el desierto es absoluto, pero en las divisiones inferiores el único atractivo para muchos clubes es obtener un campeonato en su respectiva Federación Territorial y disputar un Campeonato de España. Esto se lo han cargado de un plumazo y sin dar explicaciones, con la complicidad de las Territoriales. Por dinero no será, porque solo hace falta echarle un vistazo al presupuesto de la RFEF y al de las distintas Territoriales, pero este silencio ha provocado una reflexión clara: «Nadie alza la voz». La Federación Territorial de Fútbol de Las Palmas ha demostrado con unos sistemas de competiciones disparatados y con medidas que han provocado un estancamiento generalizado en este deporte que el fútbol sala les importa un pimiento. Pero la pregunta ahora es clara. ¿Con esta drástica decisión tomada por la RFEF dónde están los clubes? En Canarias todos callan. Algunos de manera testimonial se han unido a una plataforma que ha surgido en la Península bajo el lema: «El fútbol sala no se toca'», pero señores es hora de hacer ruido, de protestar, de defender a un deporte que lo quieren matar. Se imaginan que la RFEF se carga los campeonatos de España de clubes de fútbol. Louzán está en la calle. Pero ahora las ven venir. Toman decisiones que provocan hartazgo, demostrando que el fútbol sala es el patito feo. ¿Algún presidente de alguna Territorial ha defendido al fútbol sala, alguno de ellos ha salido a la palestra a explicar esta decisión? Ninguno. Los clubes no pueden estar callados. Deben rebelarse cuanto antes, porque este atropello no debe permitirse. Esta medida que han tomado las mentes pensantes de la RFEF provocará la muerte total. Ya está bien de sumisos. Es hora de dar un paso hacia adelante si de verdad quieren el fútbol sala.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión