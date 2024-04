Fuerte aburrimiento

El último capítulo del Real Madrid-FC Barcelona, con triunfo blanco que le da prácticamente la Liga de manera virtual, ha dejado muchos ejemplos de la actual sociedad. Nadie reconoce nada y todo se justifica. Y así nos va. El que gana lo hace porque le regalan el partido o porque el rival es muy malo, y el que pierde cae derrotado porque los árbitros le 'roban' o por mil y una excusas. Ahora hagan un esfuerzo mental y lo trasladan a la política. Llegan las elecciones y todos ganan. Nadie pierde. Todos hacen una valoración positiva. Es de locos.

A mí todo esto me produce aburrimiento y hastío. Las cosas suceden pero nadie tiene la culpa. Si se produce un acontecimiento en la actualidad, la culpa fue de los anteriores; y si llegas a un cargo estando codo a codo con el anterior dirigente, lo que dices es que no sabes nada de lo que hacía el otro. Jajaja. Esto pasa ahora en el fútbol español, con un Rocha desesperado por ser presidente de la Real Federación Española como si no conociese de nada a Rubiales; y aquí en Canarias tenemos un ejemplo, a menor escala, con la presencia de Omar Hernández al frente de la Gestora de la Federación Canaria tras la medida adoptada por el Gobierno de Canarias de apartar de sus funciones al anterior presidente, Alberto Hernández. ¿Omar no formaba parte de la directiva anterior? ¿En el registro de entidades deportivas figura como vocal? ¿Cómo acudía a las asambleas de la RFEF, en calidad de qué? Pero tranquilidad. Todo seguirá adelante con el plan establecido.

Todos están contentos. El atletismo está teniendo competiciones y nadie alza la voz. Es cierto, y hay que reconocerlo, que se ha recuperado el pulso a una situación que era insostenible, pero solo falta saber hasta cuándo estará al frente esta gestora y quién tomará el relevo. Por cierto, y como curiosidad, resulta llamativo ver a un presidente de una gestora en un palco de autoridades, y no en la grada, de un partido de voleibol femenino. ¿O estaba como concejal? Cosas de la vida.

Volviendo a temas políticos, aunque lo del atletismo está politizado como nunca, estamos en época de elecciones. Ya pasaron las gallegas y las vascas, ahora llegarán las catalanas y luego las europeas. Pero estén tranquilos. Los mensajes previos serán los mismos, pero luego tras los resultados todos estarán felices, aunque desaparezcas del mapa político de un plumazo. Porque solo piensan en ellos. Y la crítica no la soporta nadie. Estamos en un país acostumbrado al copia y pega, que huye y detesta la crítica. Fuerte aburrimiento.