Enchufado y enchufados

Ya nos estamos acostumbrando a situaciones apocalípticas. La pandemia detuvo el tiempo y supuso un punto de inflexión en nuestras vidas, pero del asombro no ... salimos. Lo vivido con el apagón eléctrico nos trajo escenas de antaño y es que quedó de manifiesto que España vive enchufada.

Atrapados en los ascensores, sin metro, sin tren, sin poder pagar con tarjeta en los comercios, sin comunicación telefónica. Dependemos de un enchufe, y no lo digo por la larga lista de enchufados que hay en las filas de los respectivos partidos políticos. Canarias se quedó por la noche sin cobertura telefónica, viviéndose escenas curiosas.

Cuántas veces habremos dicho eso de qué idílico sería irse de vacaciones y desconectar de todo. Jajaja. Pues cuando esa desconexión llega, uno nota que estamos viviendo en una vorágine en la que la inmediatez es primordial y si no tienes conexión al mundo estás fuera de lugar. Los jóvenes, sin redes sociales, son como pollos sin cabeza, y si tampoco puedes ver la televisión pues andas jodido. Jajaja. Conectar la televisión al cable de antena era la única solución, mientras que el colmo de los colmos era ya no tener un transistor para poder escuchar la radio, ya que hoy en día hasta la radio la oímos por Internet.

Cuando hablaron del kit de supervivencia, a más de uno le produjo carcajada, pero tal y como está el patio no es nada descabellado. Aunque hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, porque con lo del apagón a Pedro Sánchez le ha vuelto a salir el tiro por la culata, ya que en su comparecencia en 2022 en el Senado anunció que España no sufriría nunca un apagón. Pues ya saben. No escupas al aire porque todo te caerá.

¿Pero qué pasó con el apagón? En este país de palancas, en la que un club como el FC Barcelona engaña a una Liga de Fútbol Profesional para seguir fichando a pesar de no tener recursos, ya saben cuál es la respuesta: No pasará nada.

Pandemia, tormentas, apagones. ¿Y lo próximo? España recupera el pulso tras el apagón y la causa real de lo sucedido se difuminará con el tiempo o se justificará como un fenómeno atmosférico indescifrable. De lo vivido con el apagón, me quedo con el sentido del humor de la gente, porque es mejor reír que llorar.

El apagón será historia, ya que el ritmo en el que vivimos es vertiginoso. Ahora la actualidad volverá a Roma con el inicio del cónclave para conocer quién será el sucesor del Papa Francisco. De día sin luz se pasará a noches con fumata.