Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025

Mi punto de vista

Un canto al disparate

Mi punto de vista ·

«El enlace a La Pardilla lo cierran los mismos partidos políticos que apoyan a los indignados vecinos»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:51

La raza política está hecha de otra pasta. Uno intenta analizar lo que sucede en nuestro entorno y el asombro cada vez es más generalizado. ... A estas líneas les traigo hoy una situación rocambolesca e incluso kafkiana, aunque hay otros muchos calificativos que puedan definirla. Los vecinos y comerciantes de La Pardilla llevan meses inmersos en una angustia provocada por el cierre del enlace desde la GC-1 al barrio. De la noche a la mañana, La Pardilla ha sufrido un cambio. El Cabildo de Gran Canaria ha cerrado el acceso a la búsqueda de soluciones para evitar atascos y ha reiterado que esta medida ha sido tomada en consenso con el Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Telde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  2. 2 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  3. 3 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  4. 4 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un canto al disparate

Un canto al disparate