Un canto al disparate

La raza política está hecha de otra pasta. Uno intenta analizar lo que sucede en nuestro entorno y el asombro cada vez es más generalizado. ... A estas líneas les traigo hoy una situación rocambolesca e incluso kafkiana, aunque hay otros muchos calificativos que puedan definirla. Los vecinos y comerciantes de La Pardilla llevan meses inmersos en una angustia provocada por el cierre del enlace desde la GC-1 al barrio. De la noche a la mañana, La Pardilla ha sufrido un cambio. El Cabildo de Gran Canaria ha cerrado el acceso a la búsqueda de soluciones para evitar atascos y ha reiterado que esta medida ha sido tomada en consenso con el Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Telde.

En la última reunión de la comisión técnica de seguimiento se destacó que ha mejorado notablemente la fluidez de todo el tronco de la GC-1 en dirección Sur y Antonio Morales, presidente del Cabildo, afirmó que «los resultados han sido extraordinarios. Ha mejorado muchísimo la fluidez del tráfico, así como se han evitado a la vez muchísimos accidentes». Mientras tanto, los vecinos y comerciantes continúan en su particular lucha porque abran nuevamente el enlace, porque sus negocios se están viendo muy perjudicados y el acceso al barrio ya no tiene la fluidez de antes.

Pero lo más significativo de todo este asunto se puede comprobar cada vez que los vecinos de La Pardilla se manifiestan, y es que ahí aparecen los partidos políticos que tienen representación en Telde apoyando la causa o emitiendo comunicados en el que se adhieren a las protestas y solicitan medidas urgentes para que La Pardilla vuelva a disponer de este enlace.

Sin ningún rubor. En el Cabildo gobierna NC y PSOE, y en las manifestaciones de apoyo hemos visto a representantes de NC, mientras que el PSOE de Telde también ha emitido un comunicado en su día en el que destacaba que la decisión «ha impactado gravemente en la vida diaria de las familias y en el tejido económico del barrio». CC y PP están al frente del Gobierno de Canarias, y también vemos a miembros de ambos partidos políticos apoyando a los vecinos para que reabran en enlace. El Ayuntamiento de Telde también ha enviado concejales a estas protestas. Es decir, se cierra el enlace a La Pardilla y los mismos partidos políticos que han tomado esa decisión envían a sus miembros a que apoyen la protesta vecinal. Esto es un canto al disparate.

Esa desafección de la sociedad con la política tiene miles de ejemplos, este es uno de ellos. Que siga la fiesta.