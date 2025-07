Canarias, en el olvido

Cómo va el reparto de menores migrantes? ¿La agenda canaria ha evolucionado? Canarias está en el olvido y es hora de reaccionar. Es más que ... evidente que el Gobierno de España tiene otras prioridades para mantener su pulso en los dos años que restan de legislatura y las peticiones de Canarias se ningunean. Catalanes y vascos son la gran prioridad para mantener el pacto de Gobierno actual y ahora la pelea está dirigida en sentar las bases para una propuesta de sistema de financiación denominada como singular y pactada.

El PSC acordó el verano pasado la investidura de Salvador Illa con ERC con el compromiso de un sistema de financiación singular para Cataluña como hoja de ruta compartida para la legislatura en el Parlamento catalán. El Ejecutivo central, que quiere además afianzar a ERC como socio en el Congreso, pretende ahora avanzar en el cumplimiento de ese compromiso y en ese contexto hay que entender el acuerdo sobre estas bases para una nueva financiación autonómica que serán debatidas con el resto de comunidades autónomas en el último trimestre, ya de forma multilateral.

Canarias pide agua por señas, con distintos aspectos que no tienen respuesta. Lo del reparto de menores migrantes ya clama al cielo, mientras que la financiación canaria por parte del Gobierno de España se prorroga y se alarga sin que se vea un avance. Es hora de tensar la cuerda, ya está bien de tibiezas y frases edulcoradas para no molestar a nadie. Canarias no tiene ningún peso en Madrid. Ninguno.

Aquí o tienes una representación vital para sostener un pacto o estás muerto, y esto es lo que le sucede a Canarias por mucho que nos pese. Esto provoca una reflexión profunda, algo que ya muchos políticos canarios han visto y se han posicionado con unos cambios que van encaminados en esa dirección, ya que si no se suma el ninguneo será perpetuo.

Se habla de Canarias y de la lucha por Canarias, pero la realidad es bien distinta. Los diputados y senadores de las islas, pertenecientes a los dos grandes partidos, están atados de pies y manos a las directrices nacionales, y de resto el peso es prácticamente nulo. Canarias no puede seguir soportando esta presión. El reparto de menores migrantes es un claro ejemplo del peso que tienen las islas en Madrid. Ni con un decreto-ley que ha modificado la Ley de Extranjería se soluciona. En Madrid hay comunidades de Primera y Segunda, y es que Canarias está en Primera RFEF.