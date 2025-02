El atletismo es un carnaval

Llegó el carnaval, una época ideal para reírnos un rato. Las Palmas de Gran Canaria presume de su carnaval de los Juegos Olímpicos y los ... amantes del atletismo están de enhorabuena. En el escenario del parque de Santa Catalina se ha instalado una 'pista de atletismo', todo un guiño a un deporte muerto en la capital grancanaria que solo posee una pista homologada y que pertenece al Cabildo de Gran Canaria, el Martín Freire. La concejala de Deportes presumió hace pocas semanas de una reforma en la «pista de atletismo» del parque Romano. Jajaja. Eso no es una pista y les aconsejo que pasen por allí para que vean si en algo ha mejorado ese espacio de la ciudad que se convierte cada día en un pulmón deportivo. La única pista de atletismo de Las Palmas de Gran Canaria de la que 'presume' el consistorio capitalino es la del parque deportivo de San José. Ya con eso se define el cariño que existe por este deporte en la capital.

El atletismo está en total abandono. Solo unos pocos sufridores luchan a diario por subsistir y sacar adelante proyectos, en su mayoría con niños y niñas de corta edad, pero con pocos estímulos. Siempre he dicho, y más de uno se ha enfadado, que el atletismo en la isla tiene lo que se merece. A nivel federativo, la Regional tras el descalabro realizado durante años por el anterior presidente sigue con nueva cara al frente pero con casi los mismos que en los últimos años dirigiendo el cotarro, así que el futuro no se vislumbra muy halagüeño. A nivel insular, la federación lucha por intentar cambiar cosas, pero la misión se hace imposible porque muchos solo están pendientes de poner obstáculos en el camino para ganar un protagonismo que no les corresponde, y el cántaro acabará por romperse. Tiempo al tiempo.

Mientras tanto la ciudad presume de 'ciudad olímpica' en carnavales, porque lo mejor es ponerse una careta y un disfraz y partirnos de risa con la verdadera realidad de nuestro deporte en la capital y en la isla. Poner una 'pista de atletismo' en el escenario del Santa Catalina le suena a chiste a los atletas que luchan a diario por disponer de una calle en una pista homologada para poder superarse y cumplir con sus particulares retos.

Algunos clubes podrían solicitarle al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autorización para entrenar algunas horas en la 'pista de atletismo' del parque Santa Catalina, porque a lo mejor está en mejores condiciones que en otros lugares de la ciudad. Jajaja. Ya saben, pónganse el mejor disfraz y disfruten del carnaval.