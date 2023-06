Cajasiete y la economía isleña

En lo sencillo está el éxito. Y tanto que apelamos (y con razón) al consumo del llamado producto kilómetro cero, lo nuestro, lo de la tierra, lo del país canario, para aplicarlo a lo financiero. Cuando uno deja sus depósitos y/o nómina, en función de los posibles particulares, en un megabanco de esos que campan a sus anchas por todos lados, desconoce si usarán el dinero de cada uno para, en última instancia, blanquear capitales o facilitar el tráfico de armas. La globalización tiene un lado oscuro.

Cajasiete ha cubierto una laguna que dejó la desaparición de las cajas de ahorros. Va a más, cosechó 23,3 millones de euros en 2022, justo tras las secuelas de la pandemia, y tiene un enorme margen de maniobra aún por explorar en el archipiélago, que es su marco de negocio. De hecho, creo que es el único que abre oficinas (y, por tanto, contratan trabajadores) por las islas mientras el resto de bancos las cierran. Cajasiete tiene su impronta en Tenerife y La Palma y desde su nacimiento está ligado, en su condición de caja rural inicial, a la agricultura isleña, a facilitarle las cosas a las cooperativas. La red de oficinas en las islas occidentales es mayúscula, tienen presencia prácticamente en cada municipio. Y se están expandiendo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. De hecho, en Gran Canaria, y más allá de la capital, están en Telde (San Gregorio), Arucas, Gáldar, Santa Lucía de Tirajana (Vecindario)… Van poco a poco pero sin pausa. Harían bien en establecerse tanto en Santa Brígida como en Agüimes.

Necesitamos un banco propio y volcado en el pueblo canario. Y no solo es preciso fruto de la desaparición de La Caja de Canarias y CajaCanarias después de la Gran Recesión de 2008, que también, sino porque debe ser palanca de todas las iniciativas empresariales que nazcan del empresariado en las islas. Sin respaldo financiero nuestro, sujetos a la dependencia externa, nunca habrá una especia de burguesía posmoderna capaz de llevar el ritmo de la economía isleña (en lo que permita el globalismo; el capitalismo no entiende de naciones) y sin sujeciones peninsulares o foráneas. Por ello, los directivos de Cajasiete en las entrevistas que conceden y sus declaraciones tendrían que dejar de referirse a Canarias como una región; con autonomía o nacionalidad, les irá mejor a ellos y a todos. Y tienen el reto de potenciar su espacio digital propio, no estar casado a las cajas rurales peninsulares en internet. Si logran esto, que pueden hacerlo, ya es para matrícula de honor.

Que hoy te traten como una persona en una oficina bancaria es un milagro. Lo mejor de Cajasiete es precisamente que conservan la esencia del trato con el cliente, personal, directo y sin imposición de la digitalización para realizar los trámites que se tercien. Que te atiendan presencialmente, con papeles, sin dichosas claves y conexiones variopintas por internet, es lo mejor de lo mejor. Lo que hubo siempre en la banca y, sin embargo, se esfumó tras la pandemia. Y encima, por Navidad, cuando acudes a tu sucursal, te regalan un almanaque. Cajasiete es lo de siempre, representa la certeza sólida del tratamiento personal de antaño, el que todas las personas merecen. Y sabes que ayudas a los agricultores isleños, a la clase trabajadora canaria.