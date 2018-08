Racismo, oportunidad, ruindad

Recibo la pasada semana un wasap con un vídeo impactante, apoyado en una banda sonora elegida para impresionar y asustar. De los muchos que circulan en las redes sociales. En las imágenes se puede observar a niños y jóvenes de piel negra que atosigan, empujan y roban a gentes de distintas edades, solos o en pareja, por las calles de una ciudad. Y se nos detalla que lo que sucede es consecuencia de la inmigración irregular: «Esto es lo que pasa cuando introduces a miles de ilegales sin trabajo en tu país». Señalando a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsables de la situación de inseguridad creada.

Se trata de un bulo. Uno más. Las imágenes corresponden a Brasil. Los pequeños no son inmigrantes llegados en cayucos o barquillas, sino ciudadanos brasileños. Las víctimas, turistas en medio de la celebración de los últimos juegos olímpicos en Río de Janeiro, en 2016, como han demostrado fehacientemente la gente de Maldito bulo, que cuenta con una verdadera colección de bulos fabricados para dañar la imagen de los inmigrantes.

Los inmorales diseñadores del bulo vaya usted a saber quiénes son. Su intencionalidad sí que está clara: meter el máximo miedo con la inmigración y fomentar el rechazo, el odio, el racismo y la xenofobia. Unos auténticos delincuentes. Más peligrosos, por las graves consecuencias globales de sus mensajes, por lo que intentan inocular en la mente de la población, al modo que los nazis alemanes hicieron con los judíos, que los pequeños rateros que roban bolsos y cadenas.

El caso que les acabo de relatar no parece firmado por organización social o política alguna. Pero en otros casos no sucede así. Por ejemplo en el de la campaña impulsada por un Ciudadanos que se lepeniza bajo la etiqueta #callesokupadas y en el que distintos miembros de la organización naranja opinan sobre los manteros y sus peligros. Por ejemplo, Ignacio Aguado –portavoz de su grupo parlamentario en Madrid y miembro de la Ejecutiva nacional de los de Albert Rivera- quien señala en Twitter «La dejadez de Carmena permite que las mafias hagan su particular agosto en Madrid. Está en juego la seguridad ciudadana y la economía de los comercios que sí pagan sus impuestos».

Seguridad e inmigración. Debe ser un muy singular agosto en Madrid, pues en la foto que acompaña el texto la gente aparece bastante abrigada. Probablemente la imagen corresponda a la campaña de compras de Navidad, pero que más da, todo vale, sirve para el objetivo político de los organizadores de la campaña que mezclan seguridad con inmigración al modo y manera en que lo viene haciendo los partidos populistas y de extrema derecha en otros puntos de Europa. Orden y seguridad, lema de la campaña, enlaza perfectamente con lo que tantos réditos ha dado al extremismo. En estos tiempos y, no lo olvidemos, también hace ochenta años.

Algunos tuiteros le responden a Aguado. «Joder, pero y la ola de calor no ha llegado a Madrid? Microclima?». «Pero niño!! Esa gente va a pillar el sarampión tan abrigada!!»