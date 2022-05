Puntos sobre las íes al paro

Los datos del paro del mes de abril son buenos. Vaya por delante. En un entorno económico difícil, con una guerra en Europa, una inflación galopante y tras dos años de pandemia, hay que reconocer que el mercado laboral está mejorando sus cifras. Dicho esto, creo que es necesarios hacer algunas matizaciones, sobre todo, cuando desde el Gobierno se insiste en comparar las cifras actuales del empleo con las de 2008 que, en mi opinión, no tienen nada que ver. Entonces el que no trabajaba era prácticamente porque no quería y ahora mismo, hay decenas de personas en las islas buscando trabajo y no lo encuentran. Estoy segura de que todos conocemos a más de uno. Con esto quiero decir que la situación no es tan boyante como la venden.

Para empezar, el empleo tira, es cierto pero en las actividades vinculadas al sector privado -hostelería, comercio, agricultura, construcción...- las cifras de ocupados están aún por debajo de antes de la pandemia. O sea que lo perdido en estos dos años aún no se ha recuperado.

La mejora del empleo descansa sobre el sector público y una deuda que no cesa de crecer.

Para seguir, siguen habiendo más de 9.000 canarios en ERTE que, aunque cobran, no están trabajando. Figuran en las estadísticas dentro de los ocupados pero ni sus condiciones laborales ni sus salarios son los mismos que si estuvieran en activo. El Ministerio ha decidido desde el mes pasado ocultarlos en las estadísticas pero siguen existiendo y están ahí.

Para finalizar, en las islas hay hora mismo 198.981 desempleados pero a estos hay que sumar 10.240 personas más que están en el paro pero que no cuentan porque están haciendo algún curso de formación del SCE y a efectos estadísticos no computan como desocupados aunque lo son. Si los tuviéramos en cuenta la cifra real de desempleados en las islas asciende a 209.221, según los datos del Ministerio de Trabajo, con lo que ya no estamos por debajo de los 200.000 que tanto ha vendido el Gobierno de Canarias.

En abril de 2008, las personas desocupadas en cursos de formación eran solo 3.258 (un tercio de los actuales) y la cifra de parados era de 164.499. Juntos sumaban 166.241. Así que aún queda mucho camino para volver a entonces.