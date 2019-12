Promesas retroactivas

Tres cosas hay en España que cuestan más de 60.000 millones de euros. El agujero que dejaron los bancos, la deuda de Cataluña y el fondo de reserva de las pensiones. Las dos primeras no se discuten; son el tabú de la política y juntas sirven de coartada a todas las servidumbres patrioteras. En el caso de los bancos, se ha normalizado la factura. Evite las molestias a los rectos financiadores de la economía, y por eso es conveniente que pague usted, amable contribuyente, la burbuja del ladrillo. No importa el color del gabinete, tampoco hace falta un gobierno; se paga y ya está. Europa se lo agradecerá, como le van a demostrar los británicos en febrero.

La pieza catalana está hecha con el mismo caldo. Es la comunidad con la deuda más alta; acumula casi 80.000 millones de euros, el 27% del total de las autonomías españolas. De esa cantidad, el 75% (casi 60.000 millones) se lo debe al Estado, y el resto a los bancos (los mismos del primer párrafo). A usted pudiera parecerle muy escaso el interés de los gobernantes por ajustar esa balanza, pero no tema. Con las exigencias de Europa fabrican butifarras en la región, con reparto por Bruselas y alrededores. En las negociaciones para formar Gobierno, tampoco parece una prioridad, así que puede usted pagar tranquilo.

El vacilón de las pensiones se pondrá de moda, pero no al estilo francés, que se rompen escaparates. Eso aquí no va a pasar. Aquí las pensiones estarán protegidas cuando se reforme la Constitución. No se altere, disfrute del año nuevo. Nadie sabe quién pagará el aumento de jubilados, pero no se extrañe si el Estado le confisca dos euros al mes; es por su bien. Entienda que si le suben el 0,25% se puede destartalar el país. Pronto verá el milagro; las promesas tendrán efecto retroactivo