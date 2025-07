Estos niños merecen una oportunidad

El Partido Popular (PP) presentó en el último Pleno del Cabildo de Gran Canaria una moción en la que se instaba a poner en marcha ... un programa de acogimiento familiar para los niños que viven en hogares de protección. Una moción que fue aprobada gracias a la buena predisposición de casi todos los grupos políticos que forman parte de la Corporación salvo Vox, que no votó a favor.

En síntesis, en esta iniciativa nos hicimos eco del grave problema que afecta a niños y niñas que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir junto a sus familias, que son declarados en situación de riesgo por los ayuntamientos y que terminan bajo la tutela de la Comunidad Autónoma en centros gestionados por los Cabildos.

El PP ya presentó con anterioridad distintas iniciativas relacionadas con el acogimiento, entre ellas una moción para que los niños y jóvenes pudieran convivir durante todo el curso escolar en familias acogedoras, y una segunda para pasar el período de vacaciones. Se trata de que estos menores tutelados puedan residir durante este tiempo junto a familias acogedoras y disfrutar de estos períodos fuera del hogar de protección, conviviendo con familias que deciden incorporar a uno de estos chicos como un hijo más para propiciarles unas verdaderas vacaciones en familia.

Ninguna de estas propuestas se ha puesto en marcha a pesar que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor -y sus sucesivas modificaciones- establece en el artículo 2, punto c) 'La conveniencia de que su vida y desarrollo (niño/a) tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial'.

Asimismo, el artículo 21.3 contempla que 'no se acordará el acogimiento residencial para menores de 3 años salvo supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá la duración superior a tres meses'.

Pues bien, en Canarias es evidente que la ley no se cumple y tenemos más de 1700 niños bajo la tutela de la Comunidad Autónoma, estando por encima de tasa media nacional que se sitúa en 435,9 niños por cada 100.000 menores, estando Canarias en 528,8 niños/as por cada 100.000 menores.

Aunque los grupos de edad más numerosos son chicos de 15 a 17 años y de 11 a 14 años, en la actualidad se contabilizan 63 niños menores de 6 años en acogimiento residencial que viven en hogares, y algunos de ellos, por desgracia, se ven obligados a residir en estos centros hasta alcanzar la mayoría de edad.

Este hecho es un verdadero drama. Y coincidimos con el análisis de la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, quien recientemente afirmó que «en Canarias estamos fallando como sociedad».

Pues bien, en el Grupo Popular recogimos el guante y planteamos que el Cabildo no debe ser un mero espectador ante este grave problema, limitándose a trasladar toda la responsabilidad al Gobierno de Canarias. Y estamos plenamente convencidos de que, con voluntad política, podemos coadyuvar desde la Institución insular a solucionar la vida de estos niños y niñas en Gran Canaria.

Mientras preparábamos esta moción sobre el acogimiento familiar de menores tutelados tuvimos la oportunidad de realizar una visita a la entidad Aldeas Infantiles en Telde, que gestiona seis hogares con ocho niños cada uno, lo que se denomina Centro de Atención Inmediata (CAI)

Si las familias canarias y los ciudadanos en general pudiésemos mirar por una ventana la carita de estos menores se nos caería el alma a los pies. Por ello venimos insistiendo en la necesidad de promover y fomentar su acogimiento familiar. Y una buena medida, que ya se aplica en otras comunidades autónomas como Madrid, sería establecer bonificaciones fiscales que animen a las familias canarias a dar el paso. Ya existen ayudas económicas para poder hacerse cargo de estos niños (20€ y 50€ por día para acogimiento familiar y acogimiento profesional), pero considero que esta cuantía debería incrementarse sean o no familias profesionales.

Estamos seguros de que si las administraciones públicas, en este caso el Gobierno de Canarias y los diferentes Cabildos firmaran convenios de colaboración haciendo un llamamiento a las familias y explicando las bondades de la acogida familiar para estos niños -incluso como primer paso para una posible adopción- la situación seria muy diferente.

En indiscutible que la acogida de los chicos por parte de familias tiene un impacto enormemente positivo en la vida y crecimiento de estos niños. Crecen en un ambiente familiar; reciben la atención y una rutina estable; se les proporciona autoestima, cariño, desarrollo emocional, educativo y social; y, lo más importante, se evita que luego tenga secuelas por haber vivido toda su vida en un centro residencial acompañados sólo por educadores que, aunque en su inmensa mayoría son profesionales excelentes, no pueden sustituir al abrazo de una madre acogedora o de un padre y unos hermanitos.

En definitiva, tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que estos chicos puedan desarrollar problemas de salud mental, y tenemos el desafío de conseguir un banco de familias dispuestas a acoger. Las administraciones debemos unir esfuerzos y recursos económicos para que ningún menor de 6 años, entre los que se encuentran incluso bebés lactantes, se vea obligado a pasar toda su vida en un hogar residencial.

Estamos muy satisfechos de que nuestra moción se aprobara en el Pleno del Cabildo, pero ahora le toca el turno al Gobierno de Canarias, a la responsable de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y a su homóloga en el Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, para que esta iniciativa no quede en saco roto y podamos incentivar esta figura del acogimiento familiar. Y aprovechar la ventana de los medios de comunicación, especialmente la Televisión Canaria, para poner en marcha campañas informativas y de sensibilización que animen a las familias canarias para darles a estos niños la oportunidad que se merecen.

Por nuestra parte, desde el PP en el Cabildo de Gran Canaria seguiremos haciendo un seguimiento para que estos niños, sobre todo los menores de 6 años, no tengan que permanecer toda su vida en una residencia y puedan crecer y desarrollar su proyecto vital en hogares con familias acogedoras.

No nos podemos permitir como sociedad que estos niños y niñas se vean obligados durante una etapa crucial de sus vidas a vivir sin el calor de una familia.