Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opinión

El caramelo de Aena

El asunto central es que Aena, con el incremento del coste del transporte aéreo, está restando competitividad a Canarias como destino turístico

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:45

Las reacciones producidas en Canarias tras el anuncio de Ryanair de suprimir 400.000 plazas en las conexiones con las Islas, en esta temporada de ... invierno, no pueden ser más inocentes: han cargado contra la compañía irlandesa y han blanqueado la decisión de Aena, la empresa de mayoría pública que gestiona los aeropuertos españoles, de incrementar en más de un 6% el precio de las tasas aeroportuarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  2. 2 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  5. 5 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque
  6. 6 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  7. 7 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  8. 8 Sindicalistas piden a Clavijo que evite la posible venta de Dinosol
  9. 9 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  10. 10 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El caramelo de Aena

El caramelo de Aena