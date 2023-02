Se trata de un producto de consumo frecuente en buena parte de los hogares canarios, envasado hace algunos meses. Estaba hace pocos días atrás a 4,19 euros el tarro en una conocida y reputada cadena de supermercados de índole nacional y esta semana se vende a 5,99 euros. Es un caso extremo, pero bien vale como referencia de hasta qué punto se puede disparar la cesta de compra en un muy corto espacio de tiempo.

No digo nada nuevo si comento que nuestras economías domésticas llevan un largo periodo de tiempo afectadas por los acontecimientos internacionales y por la desfachatez de quienes se aprovechan de cualquier circunstancia que se salga de lo común. Y considerando, en consecuencia, que estamos ante una evidencia tan patente, no entiendo cómo aún no se han articulado medidas para crear y consolidar observatorios de precios de rango insular, con implicación directa de todas las administraciones públicas.

Existe la tecnología adecuada para investigar y para dar a conocer los resultados. Y también creo que hay suficiente personal entre ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y otras entidades de rango público con el que hacer la labor de campo. Y si nos ponemos, hasta podría valer la disposición de una herramienta donde los propios consumidores, con verificaciones oportunas, pudiéramos hacer aportaciones estadísticas, asumir correcciones y hasta publicar valoraciones.

Con revisiones una vez a la semana, como poco, cualquier de nosotros ahorraría, fijo que sí, si se nos facilitara alguna referencia en internet para ver a cómo se venden 50 o 100 productos habituales en los diversos establecimientos de cada isla. Y se nos quedaría menos cara de idiota si al menos alguien se dignara a explicar qué motiva que un producto suba de precio en más de un 40% en menos de dos semanas.