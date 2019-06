Nuevos tiempos, viejos vicios

Dicen los más viejos del lugar que los políticos están todos cortados por la misma tijera y, aunque pasen los años, continúan manteniendo los mismos vicios que sus predecesores. Me cuesta entender cómo puede ocurrir esto cuando hace casi dos décadas que hemos cambiado de siglo y ya no es todo como antes, cuando las campañas se programaban de manera artesanal tratando de convencer a los votantes con promesas que, en su mayoría, iban a incumplir si salían elegidos. Eran otros tiempos, en los que solo una pequeña parte de la población tenía acceso a la hemeroteca para cotejar si los compromisos se cumplían o las promesas de pactar con unos sí y no con otros se ejecutaban.