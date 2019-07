No es la agenda canaria

Se equivocan Ángel Víctor Torres y los socios del Gobierno sin creen que el recelo fundamental es que la no conformación del Ejecutivo nacional atasque la agenda canaria. No es eso. Que, sin duda, es importante. Sin embargo, el riesgo es otro y de mayor calado: el debate territorial va a determinar la próxima legislatura. Entre otras cosas, porque siempre quedó coleando en el texto constitucional (la incertidumbre alargada e inexorable del Título VIII y sus ambigüedades posibilistas) que mal que bien el Tribunal Constitucional ha ido capeando con el mecanismo jurisprudencial cubriendo las lagunas que el bipartidismo no pudo o quiso nunca resolver. Con todo, la sentencia del Estatuto de Cataluña quebró ese itinerario, colapsó el papel del Alto Tribunal como amortiguador de las tensiones territoriales. Ese cuento se acabó, no da más de sí. No puede estirarse más ese chicle que permitía hacernos lo remolones o mirar hacia otro lado. Y el reto soberanista catalán lo evidencia de una tacada y lo pone sobre el tapete.

Vivimos un ciclo protoconstituyente. Y Canarias no puede ir a remolque de las apetencias recentralizadoras de las derechas mesetarias (Ciudadanos y Vox) pero tampoco, todo hay que decirlo, ser comparsa o entidad subsidiaria en el conjunto de la reforma de La Moncloa que pretenda subsanar el jaque mate catalán si es que algún día se consolida. Este es, ni más ni menos, el enorme dilema que atañe al archipiélago y que tanto el Ejecutivo de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG como el debate practicado en Madrid deberán encarar.