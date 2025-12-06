Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025
Voces, palabras

Violentas agresividades de menores y entre menores

Las disposiciones legales son claras: la responsabilidad penal de un menor y sus consecuencias deben ir dirigidas a «la reinserción social y la reeducación más que la finalidad sancionadora»

Nicolás Guerra Aguiar

Nicolás Guerra Aguiar

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

Cuando me acerco a los imprescindibles periódicos, estimado lector, encuentro titulares muy llamativos: estos incitan a la inmediata lectura. Así, por ejemplo, los múltiples encabezados ... durante el viernes 26 en torno a un violento suceso. Uno de ellos dice así: «Detenido un menor en Canarias tras atracar y robar la pensión a un anciano de 89 años en un cajero». Salta a la vista que no solo destaca por la extensión del mismo sino, y sobre todo, por la presencia de cinco términos y dos secuencias muy precisos, tanto los primeros como las segundas: «Detenido; un menor; Canarias; atracar; robar; pensión; anciano de 89 años».

