Dicen que se aproxima 'la fin' del mundo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Cuando veintitantos años atrás caminé con mi colega y paisano el profesor Díaz Quintana por Los Altos de Gáldar como aficionados a la cosa dialectal, aprendí muchísimo de nuestros informantes: personas muy sencillas, sí. Pero su sabiduría resultó impactante.

Recuerdo a una señora cargadísima de buen sentido, lógica, racional. Para explicar su sentencia sobre 'la fin' del mundo (uno de los tantos temas de conversación) recurrió a «Como dice el dicho, así nos encontremo el mundo y así lo habremo de dejá». Pero a continuación añadió: «Todas las cosas que nacen tienen fin, y el mundo también tiene fin». Acaba con «Mi pensamiento de dentro ansina me lo deja ve. El mundo tiene que acabarse, todo son muertes en la tele, me deja la barriga esconchabá. Más de cuatro son el ron, otros amariguanaos, otros angustiaos, otros muy ruines». La relectura de tales apuntes me lleva a ciertos recuerdos y planteamientos...

Así, durante los inmediatos días que darían paso a 1960 noté en Gáldar cómo algunas personas mayores habían reducido sonrisas, constreñido alegrías y rondaba por sus miradas algo así como un tenebroso miedo. Llevado por la curiosidad, pregunté. Me respondieron: «Se acerca el fin de mundo. Se lo anunció la Virgen María a tres niños portugueses hace muchos años». Muy resumida, esta es la historia. Corría 1917 (justo en medio de la Primera Guerra Mundial). Dos hermanos (siete, nueve años) y una prima mayor andaban semienclaustrados como pastores en alguna montaña portuguesa. Según la leyenda, la Virgen se les apareció y habló. (Por cierto: tal arrabal es hoy el santuario de Fátima, emporio turístico.) Aunque los hermanos habían muerto con diez años, mucho tiempo después (1941, Segunda Guerra) se dan a conocer documentos escritos por la prima ('Las tres profecías anunciadas por la Virgen') según la muy respetable tradición católica: hubo seis apariciones y tres revelaciones. Específicamente, en la primera llegada la Virgen insiste sobre el diario rezo del rosario, pues el oráculo describe «un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra» (el Infierno): en él moran demonios y almas. No sé por qué la fecha de 1960 para aquella angustia en mi pueblo. Pero ese mismo año varios científicos (Universidad de Harvard) fecharon el caos universal. Eran físicos cuyos estudios y predicciones han sido ampliados gracias a la inteligencia artificial (prensalibre.com): «El fin del mundo no sería debido a un evento apocalíptico o una pandemia, sino que el ser humano será el culpable». Sesenta años después muchos investigadores lo corroboran. Así, el director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CANARIAS7): «El desarrollo de la inteligencia artificial se parece al de la bomba atómica. Tengo la impresión de que caminamos hacia un desastre». También en 1960 Editio Casterman (París) publicó 'La estrella misteriosa', una aventura de Tintín, jovencísimo periodista católico y racista. Su autor, Hergé, había sido acusado de colaboracionista en la Bélgica ocupada por los alemanes -1941- y de simpatizar con el nazismo. En este episodio una enorme bola que circula por el espacio a gran velocidad llega cargada de fuego, «gigantesca masa de elementos en fusión». No hay duda sobre sus efectos: el impacto producirá el fin de mundo. Esa misma noche Philippus 'el Profeta' pide imperativamente a los viandantes que hagan penitencia. Y cuando Tintín le recomienda silencio,'el Profeta' lo llama enviado del Diablo, amigo de Satanás... (¿tal vez 'el demonio' de la primera revelación? A fin de cuentas, Hergé es un escritor ultracatólico). No obstante, los augurios sobre el terrible caos en la Tierra son viejos en nuestra cultura. Ya desde el Apocalipsis, libro del Nuevo Testamento, se apunta hacia la catástrofe total debida a causas bien distintas a las arriba apuntadas: persecución y odio a los cristianos, falsos profetas, abandono de la fe, acciones malignas... Permítame entonces, estimado lector, plantear varias cuestiones sobre lo expuesto. UNA. Volvemos a la oposición Ciencia / Iglesia. La primera argumenta que la mano del hombre será la causante de la destrucción de la Tierra. Hoy calentamiento climático, tala de bosques, abuso de abonos químicos, vertidos de petróleo, plástico y podredumbre, eliminación de sebadales, desvíos de corrientes marinas a causa de espigones, puertos deportivos, playas artificiales... son algunas de las denuncias que caen al vacío, a fin de cuentas los intereses económicos están por encima de lógicas, razonamientos, testimonios, claras evidencias... ¿Consecuencias? Si bien es cierto que el ser humano ha sido migrante desde su transformación en bípedo, las aceleradísimas alteraciones de la Naturaleza desde la Revolución Industrial han multiplicado por mil los masivos traslados. La sequía en el africano continente, por ejemplo, fuerza a miles de jóvenes a migrar (Mediterráneo, 'ruta canaria') aun sabiendo que se exponen a la muerte. (Por cierto: se trata de un continente colonizado tras el Tratado de Berlín -1884-. Este rompió fronteras naturales y muchos países europeos se lo repartieron… y explotaron, esclavitud incluida.) Añadamos los muy sofisticados arsenales destructivos: ¿cuántos centenares de miles de millones de dólares y euros se han invertido en armamento que destruye pero no del todo... para que las guerras continúen? Hoy, además, la amenaza nuclear nuevamente revitalizada como arma de destrucción masiva (las bombas atómicas lanzadas sobre Hirosima y Nagasaki, 1945, son simples juguetes frente a las miles de bombas de cabezas nucleares). SEGUNDA. Si en la Edad Media la Iglesia aprovechó la plaga de la peste para pregonar el castigo divino sobre una sociedad embrutecida e ignorante, ¿podemos plantearnos si los tres niños portugueses de 1917 (analfabetos, aislados) fueron capaces de entender y memorizar los mensajes enviados si el lenguaje metafórico, simbólico, complejo ('mar de fuego, por ejemplo) les resulta ininteligible? Mi experiencia aularia me permite sospechar que no. Más: si los mensajes son de 1917, ¿por qué esperaron veinticuatro años para revelar sus contenidos? ¿Es puro azar la coincidencia cronológica entre las apariciones y la Primera Guerra Mundial? ¿Y entre la revelación de las dos primeras profecías -hablan de destrucciones- y la sincronía temporal con la Segunda? ¿Quiénes impusieron silencio hasta 1941? ¿Por qué? Por tanto, ¿a qué empresas privadas benefician la altísima tensión (China, Rusia, EE UU) y la inteligencia artificial? ¿A quiénes interesa el runrún sobre una Tercera Guerra Mundial?