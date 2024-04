Y después de la manifestación, ¿qué?

El 20 de abril estamos citados a participar en una manifestación que, independientemente de si la asistencia es masiva o no, ya es histórica. Y lo es porque ha conseguido generar un debate muy necesario, porque la mayoría de los partidos políticos y cargos públicos han pasado de defender a ultranza el modelo turístico canario, el presidente actual lo califica de modelo de éxito, a decirnos que comprenden el malestar ciudadano y que es una oportunidad para revisar y corregir las distorsiones que se genera la actividad turística en el archipiélago.

También esta convocatoria es histórica porque, otra vez más, une a muchas personas diversas pero que compartimos preocupación en el mejor de los casos y hartazgo, enfado y dolor otros muchos. ¿Recuerdan el 15 M? A mí me lo recuerda muchísimo. Los indignados.

Ese día nos encontraremos y compartiremos una experiencia de vida con personas de todas las edades y condiciones con las que, en muchos casos, no tendremos el mismo diagnóstico, ni vemos la situación de la misma manera, ni con la misma magnitud los problemas, ni las mismas soluciones, ni nos afectan por igual, pero sí nos une el hecho de que estamos convencidos de que la situación actual no es la que queremos ni merecemos pero sobre todo compartimos que el futuro en Canarias no es muy halagüeño, que todo tiene un límite y que en las islas ya se ha llegado e, incluso, superado en muchas cuestiones básicas. La mayoría coincidiremos también en que hacen falta cambios estructurales para mejorar los índices de pobreza, un reparto más justo de la riqueza que se genera, un límite en el número de turistas, que necesitamos muchísima más inversión para poner en marcha un nuevo modelo de gestión para la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales de las islas ya que están más deteriorados que nunca, que hay que construir viviendas públicas e implementar nuevas medidas para que se pueda encontrar una vivienda asequible para comprar o alquilar, que necesitamos en las islas, sobre todo en las capitalinas, que el transporte público sea ya el mejor posible para que lo utilicemos de manera masiva evitando las interminables caravanas de coches en las hora punta. También hay problemas graves en algunas islas que requieren que se tomen las medidas necesarias y urgentes para combatir la emergencia hídrica que han declarado, los vertidos al mar, la gestión de los residuos, la energía, etc. Como vemos son muchas crisis diferentes, y con diversa afectación en cada isla, que coinciden en este momento.

Estaremos de acuerdo en que todo en esta vida es mejorable, que todo tiene ventajas e inconvenientes, que habrá personas que quieren cambios y otras que se mantenga la situación actual, que la mayoría de las cuestiones que se denuncian tienen relación entre sí, que habrá que regular y poner límites, también al turismo ya que tiene efectos negativos, pero también estaremos de acuerdo la mayoría en que el turismo es necesario en Canarias y no es el responsable de todos los problemas que sufrimos. Puedo entender que algunas personas le tengan fobia al turismo, pero no lo comparto, ni creo que la mayoría de la ciudadanía tampoco.

¿Y después del día 20 de abril de 2024 qué dirán los libros de historia que ocurrió en Canarias? Para mí esa es la cuestión, ese es el reto. Los cambios sabemos que no serán inmediatos pero, ¿cómo los conseguimos? ¿Qué responsabilidad tienen y qué se espera de los políticos, los empresarios y la ciudadanía? Empiezo por los partidos políticos, los que han gobernado en Canarias durante las últimas décadas no han sabido o no han podido tomar las medidas necesarias para evitar esta situación. Hasta ayer mismo han presumido de la cantidad de turistas que nos visitan y trabajado para traer más y más cada año con campañas de promoción de todo tipo, hasta una muy polémica con la Pantoja, no se han construido viviendas de promoción pública, no se ha regulado la vivienda vacacional, no se han puesto de acuerdo con el cobro o no de la ecotasa, siguen planeando nuevos hoteles, los espacios naturales no están protegidos o no lo suficientemente, los agentes de medioambiente son muy escasos y se necesita controlar mucho más para evitar las salvajadas que cada vez son más frecuentes; habría que invertir muchísimo más para que cada una de nuestras joyas naturales tenga un modelo de gestión integral, con personal y presupuesto suficiente para su mantenimiento, estudios de capacidad de carga para saber cual es el límite de personas que pueden visitarlo cada día, centros de interpretación, cobro a cada visitante, educación ambiental, etc.

Que los políticos estén preocupados es una buena señal, ahora falta que se ocupen en resolver uno por uno los graves problemas que tenemos, escuchando a todas las partes implicadas, asesorándose bien y trabajando mucho. Me van a permitir que les comparta mi asombro y enfado cuando oigo a los anteriores y a los actuales gobernantes echarse la culpa de las crisis unos a otros, o echársela a los empresarios y estos a los políticos. ¿Nadie asume su parte de responsabilidad? Así será muy difícil que salgamos de este embrollo. Más que mirar lo que se hizo mal en el pasado se trata de ver que es lo que van a hacer a partir de ahora. Ojalá me equivoque y lo consigan pero, a día de hoy, visto lo visto, les tengo muy poca confianza.

Los empresarios hoteleros tendrán que estudiar como pueden aportar soluciones a estos problemas de la comunidad, si tienen que hacer algún cambio, si en vista de sus altos beneficios deben o no aportar más al cuidado del medioambiente de las islas, mejorar los salarios a sus empleados renegociando los convenios laborales, etc. o quedarse a la espera de si se resuelven o no estas crisis, o si les imponen más impuestos, o moratorias, ecotasa, etc. Les animo a que se impliquen, les vendrá muy bien a ellos mismos y a todos los demás. Nos necesitamos mutuamente, solo saldremos de esta si estamos unidos. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad.

Los ciudadanos, como es lógico, también tendremos diferentes recetas para salir de esta crisis, así que ante este panorama, lo ideal sería que pudiéramos marcar las prioridades y tomar las decisiones trascendentales entre todos, como hacen en Suiza con los referéndum vinculantes, pero aquí no hemos llegado a ese nivel de democracia participativa. Solo nos queda pedir a los representantes en las diferentes instituciones públicas que nos dejen participar en mesas de trabajo, foros, jornadas, etc. aunque creo que lo posible, lo más rápido y eficaz será impulsar iniciativas legislativas populares (ILP) en aquellos temas que cuenten con un amplio respaldo ciudadano. Ya para las próximas elecciones habrá que tomar nota y votar a aquellos partidos que nos den garantías de cumplir con sus programas electorales y estos recojan todas las medidas que van a aplicar si tienen el respaldo de la mayoría.

Un poco de reflexión y hasta autocrítica también nos vendría bien. Aquí dejo algunas preguntas que a mi me han ayudado: ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? ¿Me quejo de la proliferación de las viviendas vacacionales en nuestras ciudades y pueblos pero después las uso cuando viajo yo? ¿Uso el transporte público o mi coche particular para todo? ¿Cuido los espacios naturales cuando los visito? ¿En los hoteles colaboro con las camareras y camareros evitando que trabajen de más cuando no es necesaria la limpieza diaria de las habitaciones, que nos hagan la cama, el cambio de toallas y sábanas si están limpias?

Como la vida misma, las crisis son oportunidades. De todos depende que mantengamos o recuperemos la calidad de vida de la mayoría, que siga siendo un orgullo y un privilegio vivir en Canarias, pero sobre todo posible, que cuidemos entre todos de nuestro territorio, que se lo dejemos mejor que lo encontramos a nuestros hijos, que se diversifique de una vez nuestra economía, que los turistas que nos visiten salgan maravillados con la experiencia, que inviertan bastante para que ganen lo suficiente tanto los empresarios como los trabajadores y que parte de esa riqueza se quede aquí para financiar las medidas que son necesarias para mantener el equilibrio que nunca se debió perder entre la vida digna de los residentes y mantener a la gallina de los huevos de oro del turismo.

Bienvenido sea el sentido común, la implicación ciudadana, los límites, las regulaciones y las leyes que sean necesarias, el talento, las buenas ideas, la colaboración de todos... Es complejo, muy complejo, pero también es posible una Canarias mejor. ¿Te lo imaginas?