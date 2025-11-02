Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 3 de noviembre de 2025
No tenemos los políticos que nos merecemos

Sí, existen políticos decentes, sensibles, preparados y con vocación de servicio. Pero son los menos, y demasiadas veces se ven obligados a callar para poder permanecer. Porque para sobrevivir dentro de un partido, hay que tragar

Miguel Ángel Rodríguez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:17

El otro día leí una frase que escuchamos muy a menudo: «Tenemos los políticos que nos merecemos.» Y me quedé pensando en ella. Se dice ... como quien se encoge de hombros, como si lo que está pasando fuera inevitable y no hubiera nada que hacer. Como si la culpa fuera nuestra por completo. Y no estoy de acuerdo, no es así. Esa frase es cómoda, pero también peligrosa, porque nos inmoviliza: nos hace creer que nada puede cambiar, que todo está dado, que solo nos queda aguantar. Y no es verdad.

