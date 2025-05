La familia en Canarias: pilar social y reto político

El 15 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Familia, una fecha clave para reflexionar sobre su valor como núcleo esencial de nuestra ... sociedad. En Canarias, las familias enfrentan realidades complejas que exigen respuestas políticas firmes, sensibles y comprometidas.

Desde el Partido Socialista de Canarias creemos que no puede haber progreso sin justicia social, y la justicia comienza en el hogar. Por ello, seguimos apostando por medidas que mejoren directamente la calidad de vida de las familias: desde la conciliación laboral hasta la educación de calidad, desde la vivienda digna hasta los servicios públicos accesibles.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Ángel Víctor Torres demostró que es posible avanzar incluso en los momentos más difíciles. Con un compromiso inquebrantable, se fortalecieron los sistemas de protección social, se humanizó la gestión pública y se evidenció que detrás de cada cifra hay personas, hay familias.

Hoy, la realidad familiar es diversa, plural y cambiante. Esta diversidad debe ser reconocida, reivindicada y respaldada por las políticas públicas. Y es precisamente este convencimiento el que ha impulsado al Gobierno de España a aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Familias que tiene como objetivos reconocer las diferentes situaciones familiares, mejorar la protección social de las familias y garantizar el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral.

No solo la visión de la familia es diferente para la derecha y la izquierda, también esa disparidad se refleja en las acciones. Así, mientras en la derecha reivindica un papel de las instituciones más limitado, confiando en la responsabilidad individual o en el apoyo de instituciones privadas o religiosas; apoyando incentivos fiscales antes que subsidios directos. La izquierda defendemos un papel activo del Estado en el bienestar familiar, que nos lleva a promover servicios públicos como la educación infantil de 0 a 3 años, fortalecer la atención a las personas en situación de dependencia, prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital, entre otros.

Lamentablemente, la gestión actual del Gobierno de Canarias dista mucho de estar a la altura de estos retos. En 2024, se dejaron sin ejecutar 1.329 millones de euros, el peor dato en doce años. De ellos, más de 446 millones correspondían a inversiones. Con una de las tasas de pobreza más altas del Estado, con listas de espera sanitarias inasumibles, con una atención muy deficiente a las personas en situación de dependencia y a sus familias, con una paupérrima apuesta por la educación pública y por dar respuesta a la demanda social más importante de la Comunidad Autónoma, la vivienda. No se puede exigir al Estado recursos que luego no se aprovechan. Las familias canarias merecen respuestas, no excusas.

Mientras tanto, a nivel estatal, el escudo social continúa reforzándose: permisos de conciliación, impulso a la educación de 0 a 3 años, reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, inversión importante en dependencia, entre otros. Este contraste evidencia la falta de sintonía del Gobierno canario con las necesidades reales de su ciudadanía.

Desde el PSOE seguimos comprometidos con una Canarias más justa y equitativa. Desde esta convicción lucharemos desde todos los ámbitos para que se refuerce y empodere a las familias canarias como elemento esencial para paliar la pobreza estructural de nuestra región. Y, es justamente esta defensa de hacer poderosas a nuestras familias las que nos lleva a reivindicar que se robustezca nuestros sistemas públicos de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y empleo. Así, como asegurar que las familias más vulnerables socialmente dispongan de un mínimo de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas para lo cual deben afanarse en revertir el catastrófico funcionamiento de la Consejería de Bienestar Social.

Además, reivindicamos la importancia de los espacios comunes como parte del bienestar familiar. Por ello, trabajamos desde los 88 municipios de Canarias para avanzar hacia el ODS 11 de la Agenda 2030, que promueve ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

En definitiva, reafirmamos nuestro compromiso con las familias canarias. Y, reclamamos que se sitúe a la familia en el centro de la acción política, porque es el primer lugar donde se vive la igualdad, la solidaridad y la justicia. Construir una sociedad más fuerte comienza siempre en casa.