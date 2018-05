Madre no hay más que una

En cuanto a la personalidad, para el profesor de la Universidad de la Laguna Pedro Hernández, representa la dulzura y suavidad de carácter. Aunque este mismo profesor habla de aspectos negativos como el restarle iniciativa y libertad por el carácter absorbente en la relación madre-hijo que, además, puede fomentar «actitudes cautelosas y conservadoras».

Antropólogos y psicólogos evolucionistas hablan de que en el nexo de unión entre madre e hijo se encuentra el origen del amor, el cariño y la ternura entre los humanos. El Diccionario de María Moliner define la ternura como «una actitud cariñosa y protectora hacia alguien». Mucho más hacia los hijos en sus primeras etapas de desarrollo. La afectividad y el desarrollo de la personalidad futura de los individuos viene condicionada por factores de apego definida como el primer vínculo que se establece entre madre e hijo, durante los primeros años de la vida, después del nacimiento. No solamente referido a la madre biológica sino a quien pueda sustituirla y cumpla las funciones de protección, amparo y afecto. Es lo que son las madres adoptivas de cuyo influjo benefactor en el desarrollo de los hijos hoy no cabe discusión porque se es, no de donde se nace, de sino donde se pace.