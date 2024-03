Más para educación

Entre todas las regiones de España, la ciudadanía de Canarias es la más partidaria de aumentar el presupuesto educativo, según una encuesta de percepción social de la innovación educativa elaborada por la Fundación Cotec y la empresa demoscópica 40dB. Nada menos que un 89% de las personas consultadas en las islas está a favor de subir la inversión en esa materia. Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, solo el 54% de los canarios y canarias está dispuesto a pagar más impuestos para ello. La media nacional es del 56%. Más gasto sí, pero que lo pague Rita, una forma de razonamiento lolailo que viene a demostrar que, efectivamente, hace falta más inversión en educación.

Pero no solo esto explica lo necesario que es aumentar el presupuesto educativo. También se constata leyendo los comentarios que, generalmente de forma anónima, vomitan en las informaciones que tienen que ver con las mujeres y el feminismo.

Por dar solo un par de ejemplos, hay quien cree –obviamente sin dar la cara, sino bajo pseudónimos– que las mujeres que van a las manifestaciones del 8M están «subvencionadas». Otros piensan que todo está ya «por y para ellas», por lo que no entienden que las mujeres reivindiquen sus derechos. O, incluso, llegan a afirmar que «el hombre cada vez está mas maltratado y la culpa es de estas mujeres que son feministas, no femeninas» y mandan a las mujeres a «Arabia o a Irán», cuando no directamente tildan a quienes se manifiestan de «perroflautas» y «sectarias». Llegan hasta a pasarse por mujeres para decir que antes si apoyaban al feminismo, pero que ahora no, porque es un «movimiento politizado que se ha convertido en una ideología de división empeñada en reclamar derechos que afortunadamente ya tenemos». No sé a quién podría molestar que se reclamen derechos que ya se tienen, pero valga la rebuznancia.

El problema que tenemos como sociedad es que este cuñadismo también vota, y vale tanto su papeleta como la de la persona informada. Así que, efectivamente, nos vendría mejor a todos y a todas destinar más presupuesto a la educación, aunque para ello tuviésemos que pagar más impuestos. Incluso, aunque nos llevara directamente a la ruina.