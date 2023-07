La viceprimera ministra holandesa y ministra de Finanzas, Sigrid Kaag, ha decidido dejar la política. No la han pillado mintiendo. Tampoco está implicada en un caso de corrupción, ni ha favorecido a su familia, ni comprado votos. Kaag deja la política porque ya no soporta más las constantes amenazas e insultos que recibe de la ultraderecha, de negacionistas y antivacunas. Ataques que también llegan a su familia. En Europa carecemos del mito de Kennedy, pero también tenemos nuestras víctimas. Els Borst y Olof Palme son solo dos ejemplos.

La cuestión es cuánto estamos dispuestos a tolerar. En España, nuestro nivel es bastante alto, lo cual es compatible con un sistema democrático, pero no deja de crear perplejidad situaciones legales como la persecución a Pablo Iglesias e Irene Montero en su domicilio. Y no solo es la ultraderecha, también los autodenominados moderados se embarran en el fango. Los ataques al 'sanchismo' no son más que personalizar en el presidente todos los males de España. El delirio se encargará de deducir que «muerto el perro se acaba la rabia».

Recogía Infolibre la reacción de Antoine Guéry, portavoz de los liberales en el Parlamento Europeo, a la renuncia de Kaag. «Si seguimos tolerando una legitimación de la violencia política ocurrirán dramas y sobre todo personas de calidad seguirán abandonando el campo político. Nos quedaremos con los ambiciosos y los tarados. No nos merecemos eso», escribió en Twitter. Y a eso vamos, a que la clase política esté compuesta por «ambiciosos y tarados» que niegan las evidencias científicas, que niegan derechos a quienes no cumplen con el estándar cultural y sexual que ellos mismos imponen, al menos de cara al público, y que niegan las violencias machistas. Y eso es lo que se decide este 23-J: si nos gobiernan cuatro años más los de andar por casa o si nos entregamos a los ambiciosos y tarados y sus colaboradores necesarios.