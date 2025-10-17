Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Los autónomos en el punto de mira

Permitimos demasiadas cosas. ·

Sucumbimos ante el pensamiento generalizado de que no hay nada que hacer, pero cada día son menos los que aportan a un sistema de bienestar, que languidece, y que se mantiene a base de multiplicar el gasto público y la deuda

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:47

El objetivo de eliminar a los autónomos españoles, es parte del programa para acabar con la clase media europea. La mayor parte de nuestro tejido ... industrial, comercial y productivo está sustentado en pequeños empresarios, los verdaderos generadores de riqueza y empleo en las últimas décadas. Pretenden acabar con el estado de bienestar generado por la clase media, para impulsar una sociedad dependiente de las migajas del sistema.

