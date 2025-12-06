Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025
Tribuna libre

Autónomos. Indispensables

No es incompetencia, no es que estemos en manos de unos cretinos irresponsables, es una compleja estrategia de ingeniería social para tener esclavos felices

Luis Nanton Díaz

Luis Nanton Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

El pasado domingo 30 de noviembre miles de trabajadores autónomos tomaron las calles españolas, para pedir justicia, y denunciar la auténtica persecución económica y normativa ... que sufren por el Gobierno. Los trabajadores autónomos se manifestaron en más de 21 capitales, porque ya no pueden sostener lo insostenible. Pagan como empresas, sobreviven como mileuristas y trabajan como si no fueran humanos. El Gobierno promete alivio mientras aprieta más. Una situación tan insostenible, como inviable.

