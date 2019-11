Lola como ejemplo de sensibilización

Me da muchísima rabia cuando voy caminando por la calle y veo un excremento de un perro. Me saca de quicio porque eso mismo es lo que carga de razones a aquellos que no quieren ver mascotas en paseos, parques o playas. Entiendo perfectamente que deben de confluir de manera cívica y pacífica los humanos con los animales, sobre todo en las grandes urbes, pero en ocasiones ese exceso de separatismo genera agravios para aquellos que solo pretenden dar una vida digna a su mascota.

El caso de la perra Lola, que desapareció cuando su propietario la llevó a una clínica veterinaria, pone de manifiesto que aún queda mucho camino por recorrer en lo que a la sensibilización con los animales se refiere. Y no solo en cuestiones judiciales como la de este caso, en el que el juez de primera instancia consideró al animal extraviado como un simple bien material, por lo que no interesó que su propietario fuese indemnizado por daños morales. Queda por dar grandes pasos para que aquellos que tienen mascotas tengan los mismos derechos que aquellos que no han optado por ello.