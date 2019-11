Un veterinario que perdió a una perra indemnizará a su dueño por daños morales

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado parcialmente un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que consideró a un perro que se extravió de una clínica veterinaria de Vecindario como un bien material, por lo que estimó indemnizar por daños morales a su propietario. El fallo, dictado por el magistrado Víctor Manuel Martín Calvo, revocó el anterior del Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana, y condenó a la Clínica Veterinaria Benartemi y a su propietario Emilio Salas al pago de 1.200 euros del valor del animal de raza beagle, además de 235 que gastó el demandante en su búsqueda y una indemnización de 1.556 euros por los daños morales sufridos a consecuencia de la pérdida de la perrita.

La historia se remonta al 16 de diciembre de 2016, cuando el propietario de la perra llamada Lola la llevó a la Clínica Veterinaria Benartemi porque se había clavado algo en una pata mientras paseaba.

Dejó al animal en el veterinario y cuando regresó, lo tuvieron esperando una hora en la sala de espera. El demandante pensaba que seguían examinando a su animal, pero cuando preguntó por el mismo, la responsable de la clínica le dijo que se les había escapado y que un compañero estaba buscándola. El propietario salió corriendo a la calle para buscarla y estuvo 48 horas sin descanso dedicado en cuerpo y alma a esa tarea. Llamó a sus conocidos, a una guardería de perros en Teror, los perros de la policía hicieron un rastreo, puso carteles, ofreció incluso una recompensa, pero no consiguió jamás recuperar a su perra Lola.

Dos días después fue a denunciar los hechos a la comisaría de la Guardia Civil de Vecindario y empezó un nuevo dilema para él porque le dijeron que no podía denunciar porque los perros son cosas materiales y, aparte, necesitaba tener una orden de ingreso en la clínica veterinaria, un documento que no le dieron y que no es práctica habitual en este tipo de centros. A pesar de ello, le recomendaron pedir una hoja de reclamaciones y cuando fue a hacerlo, en la clínica se la negaron diciéndole que no la tenían y que fuera otro día. El demandante llamó a la Guardia Civil y cuando hicieron acto de presencia, verificaron que la historia era real y le permitieron entonces interponer la denuncia.

En el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana, el propietario del centro reconoció en primer lugar que habían perdido a la perra y que su local no mantenía las medidas de seguridad que tiene que tener una clínica de este tipo, sin puertas de seguridad, para evitar escapes de animales.