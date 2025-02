Luis del Río: profesor, maestro y compañero

Comenta Compartir

La comunidad universitaria se siente huérfana ante la pérdida reciente de uno de nuestros docentes más significados. El que fuera Fiscal Jefe de Canarias, Luis ... del Río, no solo fue un hombre comprometido con la justicia, sino también con la docencia y la formación. Como Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me corresponde hacer saber a la sociedad cuál fue su gran trayectoria académica y sus valores como docente y compañero. Una semblanza de Luis del Río que no hubiera podido desarrollar sin la ayuda del profesor y de nuestro común amigo Fernando Navarro Cardoso.

Al poco de obtener su plaza de fiscal, Luis se inició en la investigación en el campo del Derecho Penal del Trabajo publicando en 1998 un fantástico trabajo realizado en conjunto con el que sería su director de tesis, el antes mencionado profesor Navarro, sobre un tema que, tristemente, no ha dejado de ser una dramática realidad, la inmigración clandestina de trabajadores. Después, le siguieron otras interesantísimas publicaciones sobre condiciones de trabajo y seguridad laboral, siempre con el mismo enfoque político-criminal: la tutela penal de los trabajadores, la protección penal de la parte más débil de la relación laboral, en afortunada expresión de la comunidad científica. Tal es así que retomó el estudio de la respuesta punitiva frente a los ataques a la vida y a la salud de los trabajadores y lo convirtió en el objeto de su tesis doctoral 'Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral'. Destaca sobremanera la elección del tema, y dice mucho del carácter de Luis: es un tema endiabladamente complejo, al punto de que hay unanimidad en la doctrina científica en considerarlo un tema estrella como fiel banco de prueba de los conocimientos que hay que poseer de la Parte General del Derecho Penal, de la Teoría del delito, para poder escribir con rigor y seriedad. Meterse en ese berenjenal y salir airoso no es algo frecuente ni común en la comunidad científica. Un miembro del tribunal de su tesis, formado por insignes penalistas venidos de muy distintos rincones de España, dijo que no hay tesis doctorales de quienes no van a hacer carrera académica y de quienes sí, lo que hay son tesis buenas y tesis malas, y que esa tesis, la de nuestro querido Luis, era muy buena. De hecho, obtuvo un sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, y en el año 2017 obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la rama de las ciencias sociales. Es decir, no sólo fue la mejor tesis en Derecho, sino que lo fue en todo el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, desde la Economía al Derecho. A modo de resumen de su actividad científica, puede afirmarse que, allí a donde le condujo su carrera como fiscal, buscó tiempo para reflexionar y ponerlo por escrito. Así, cuando fue delegado de la llamada fiscalía anticorrupción, sus reflexiones le llevaron a escribir sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas (otro endiablado tema), los delitos contra la Administración Pública o sobre el blanqueo de capitales. Y cuando fue Fiscal de Sala de Siniestralidad Vial en el Tribunal Supremo escribió sobre la responsabilidad penal por la manipulación de tacógrafos o sobre los criterios de actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial en materia de tráfico. Sin olvidar su compromiso político-criminal que, naturalmente, es reflejo de sus posicionamientos ideológicos reflexionando sobre las medidas cautelares en el delito de trata de seres humanos. Además de su faceta de investigador, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pudimos conocer y disfrutar de otra faceta de Luis, la de docente. Fue compañero nuestro como Profesor Asociado de Derecho Penal desde 2006 a 2022, participando tanto en los programas oficiales como en títulos propios o jornadas organizadas por la ULPGC. También contribuyó de manera decidida a la docencia universitaria. Es autor de obras colectivas y coautor de un manual de la asignatura de la Parte Especial del Derecho Penal. Otra muestra más de su compromiso con la ULPGC fue la suscripción en 2020, de un convenio entre la universidad y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias para que nuestros estudiantes pudieran realizar prácticas académicas externas o trabajos de fin de título. La ULPGC no puede sino agradecer su generosidad por estar y seguir con nosotros hasta cumplir su compromiso y darnos así una muestra más de su grandeza. Ya viviendo en Madrid, en el pasado curso académico se presentó a una plaza de Criminología, en el Departamento de Derecho Penal y Procesal, en la Universidad Complutense de Madrid, y también la ganó. Y otra vez vuelve a aparecer su sentido de la rectitud, de la honestidad, del compromiso. Con el permiso de su familia puedo contar sus últimas horas en la Universidad: ya en los últimos momentos pidió el alta hospitalaria para ir a hacer la última revisión de exámenes y poner las notas finales. Luego, sin pasar por su casa, se volvió directamente al hospital, de donde no volvió a salir. Luis cumplió hasta el final, nunca faltó a clase, ni aun cuando ese mismo día recibiese tratamiento médico. Por supuesto que se puede decir más, y profundizar en sus méritos académicos y científicos, pero nunca será suficiente, nunca estará a la altura de un hombre con una profunda vocación por la reflexión y la enseñanza. Luis fue un hombre bueno, que le robó tiempo a su familia (a su mujer, Matilde, y a su hija, Dasia) y se robó tiempo de ocio, para crecer como persona y como hombre comprometido con los problemas de su tiempo; eso sí, siempre con discreción, humildad y espíritu de sacrificio, y siempre con altura y honestidad intelectual. Gracias Luis, profesor, maestro, compañero.

