De la lengua nuestra y la señora consejera

De cuando en cuando el Diccionario de la lengua española (RAE), sin precipitaciones, al golpito, aumenta su patrimonio por distintos caminos. Lo cual traduce su continuada renovación pues, a pesar de la presencia de innecesarios anglicismos (algunos hiperinglesados hablantes-escribientes nos machacan con ellos), no ceja de notariar noveles términos, acepciones, enmiendas… Tres mil y tantos formarán parte del corpus correspondiente a su vigésimacuarta edición (año 2026). Así, por ejemplo, acaba de incorporar nuevas palabras ('mantarraya') u otros significados a voces ya existentes ('sancocho', como 'guiso típico de las islas Canarias', no figura en la edición de 1970). Veamos algunas consideraciones.

UNA. El reconocimiento de tales cambios lo ganan a pulso los usuarios quienes, a veces en oposición a tradicionales normas, iniciaron variaciones o novedades que se impusieron incluso en estratos lingüísticos de niveles superiores a lo popular (¡no vulgar!). Es el caso curioso, por ejemplo, de la voz 'pichichi', popularmente referida al máximo goleador cuando, en rigor, Pichichi es el apodo ('dichete' en Canarias) de un futbolista muy popular por haber sido el primer marcador en el viejo estadio San Mamés.

Sucede también con el verbo 'potar' y el sustantivo 'pota'. Inicialmente el primero se refería a 'igualar y marcar las pesas y medidas'; 'beber, ingerir' (Diccionario RAE, décimanovena edición, 1970). El segundo solo venía definido como 'calamar basto' (edición de 1992). Con la reciente ampliación la Academia le añade al verbo otro significado,'vomitar'; y 'vomitona' al sustantivo. Sin embargo, desde tiempos ya pretéritos ambas formas eran muy conocidas entre el pollerío, inexperto o enteradillo en las cosas de los cubatas arehuquenses (ron blanco o amarillo) y primeras perras de vino tacorontero. (Venía a ser, a veces, la etapa final de un ciclo iniciado con discusiones sobre una piba -Argentina, Bolivia, Uruguay, Canarias- «que tú me quieres quitar»... y posterior exaltación de la amistad entre ambos donjuanes.)

DOS. Sin embargo la letra 'ñ' casi no aparece entre las novedades incluidas en la ampliación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular tal palatal nasal sonora según el Manual de pronunciación de Tomás Navarro Tomás? ¿Será que, al tratarse de letra y sonido netamente españoles, los esquerristas republicanos catalanes forzaron al Gobierno socialcomunistabolivariano a ejercer su influencia para marginar algo netamente hispano, muy hispano? Sus orígenes se remontan al siglo XIII con Alfonso X; y Nebrija la incluye en su Gramática castellana (1492).

Nadie lo discute: el sesenta por ciento de las palabras españolas proceden del latín, pero en la lengua del Imperio Romano no existía la ñ. Veamos, si no, la etimología: la ñ de 'añoso' ('de muchos años') y 'año' deriva directamente de la -nn- latina. Así, annōsus---> añoso; annus---> año. (Histórico: los primeros teclados de ordenadores traídos a España carecían de la ñ -Tengo noventa anos-. Sin embargo el francés, lengua hermana, mantiene la -nn-: l'année significa 'el año'.)

TRES. Tal como señalé más arriba, nuestra lengua no ha podido escapar de un continuado bombardeo: los innecesarios anglicismos usados por nuestros paisanos (¿desconocimiento de su propio idioma?), pues el Diccionario registra las correspondientes voces españolas (beautiful es 'hermoso/hermosa'). Entiendo su presencia en el campo de la tecnología (la informática nació donde se habla inglés), pero hay otros momentos en los cuales más parece una moda, acaso algo 'snob' (¡caí en la trampa!) por aquello de los complejillos. ¿Ejemplos?

A). En una tira de tres viñetas Mafalda (niña argentina de seis años creada por Quino) inicia la lectura de un libro. Sus primeras palabras son «Ema se asoma. Ve la mesa de la sala». Interrumpe la lectura y le pregunta a su madre qué pieza viene a ser 'la sala'. Esta le contesta que se refiere al 'líving'. Inmediata deducción de Mafalda: «¿Por qué demonios no escribirán estos libros en castellano?».

Segunda escena. Mafalda habla con su amigo Felipe, compañero de clase. Le pregunta que si ya tenía terminada la composición sobre la independencia nacional encargada por el maestro. Felipe le contesta con absoluta ingenuidad: había salido a dar una vuelta por la ciudad para inspirarse «pero no se me ocurre nada». En la última viñeta de la tira descubrimos que ambos están en la calle, circulan coches, hay escaparates, letreros luminosos, carteles publicitarios… En ellos se lee: «Boutique Petty; Shopping Center; Sweaters; Beautifull Velvet-Skint; Dry-Gin Toak; Night Cream; Wash Clean; Music-House Hi-Fi».

B). Hace ya unos años la calle Triana se convirtió en Triana estrín y se llenó de carteles para celebrar distintos actos en la zona Good Night Triana (coincidía con la Feria del Libro). Y gracias a que muchos paisanos habían rechazado por su condición rural voces como aguaviva, margullo, sanaca, sopladera… pudieron saber sobre shopping, flasbmob, party…

Más: eran conscientes de que no se puede vivir en la civilización sin tener idea de qué es el Cosmopolitan Shopping Week que busca a 'La mujer de estilo más chic', tal se leía y planteaba en los carteles anunciadores. ¿Acaso las actividades programadas podían triunfar en hispano frente a LPA Sunday Shopping Party, encantadora de domingos? ¿Podían quizás realizarse en castellano talleres do it your self, showcooking, photocall (e incluso performance?). Nada digo de flasbmob en Triana, cae por su propio peso...

Y como lo que pretendían el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino era potenciar en la Feria del Libro la lectura (aunque algunos analfabetos escriban en castellano), ¿podría prescindirse de concursos para bloggers como el ICON LOVE BLOGGERS by CSW2013, entre cuyos participantes el equipo de The Code Team premiaría al mejor look Icon y al mejor outfit? Y como ninguna fashion girl debía renunciar a los maquillajes flash, más completo el servicio, vive Dios.

CUATRO. Y luego -mérito de nativos isleños- está la pronunciación de la c castellana ante e,i y de la z junto a las vocales a, o, u. Escuchen a la señora consejera de Asuntos Sociales (gobierno canario), entrevista de la Cadena SER: peninsulariza a mayor gloria. Y no nosotros, seseantes provincianos a la manera de algunos premios nobel.