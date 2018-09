Defiendo la importancia de los estudios universitarios, de la misma forma que entiendo que no son para todos ni se trata de la panacea. A la Universidad se accede a una edad en la que pensamos que lo sabemos todo y apenas tenemos idea de nada. En sus aulas se aprende bastante, aunque también es cierto que si se va a parar a una facultad de las buenas, en la cafetería y en las actividades paralela el aprendizaje es mayor. Al menos, así era en los ya lejanos años noventa, cuando me tocó pasar –y licenciarme, no se vayan a creer que todos somos iguales, como decía la dimitida ministra de Sanidad– por la Complutense madrileña.

El bochornoso espectáculo en torno a los títulos y másteres que la Universidad Rey Juan Carlos parece que regalaba como si caramelos se trataran dibuja un panorama preocupante, hasta ahora desconocido por muchos.

Se ha puesto de manifiesto que no es oro todo lo que reluce en el ámbito universitario, sobre todo cuando se trata de actividades de postgrado, tan de moda últimamente y que en la mayoría de los casos solo sirve para dar de comer al ego de profesores, preparadores y licenciados, tanto en las universidades públicas como en las privadas. ¿Alguna vez se ha topado usted con una tesis doctoral que le haya parecido interesante y sea útil para la sociedad? Bueno... seamos francos, ¿alguien se ha leído íntegra alguna, incluido los que supuestamente la evaluaron?

Qué pena me dan los actuales alumnos de la Rey Juan Carlos madrileña. Cuando se licencien, ¿quién los va a contratar, si se ha extendido la idea –desconozco si real o ficticia– de que sus cursos y títulos son una chufla? Ya se sabe que conseguir fama es difícil, perderla es fácil y recuperarla casi una utopía...

Cuando finalice –espero que pronto– estéril batalla política nacional en torno a las tesis y los másteres espero que se den los pasos necesarios para la regeneración universitaria que tanta falta hace. Confiemos en que no cobren protagonismos genios como los del Gobierno de Canarias que piensan que los deportes electrónicos –eSports– son el futuro académico.