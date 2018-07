La música que lo cambió todo

A principios de los ochenta apareció en grandes carteles y vallas publicitarias un provocador anuncio que incitaba al erotismo subliminal. Una chica mostraba el trasero ceñido con un calzón corto, moda vaquera, con una simple frase como reclamo: «tócame el rock». Hoy cualquier movimiento feminista bien podría tildarlo de puro machismo o, cuando menos, de «micromachismo». Pero, en ese momento, fue un eslogan de motivación publicitaria que asociaba, con acierto, el sinuoso trasero de la muchacha con el género musical que transformó el mundo. Sucedió en el año 1947 con la canción Good Docking tonicht del cantante de blues de Nueva Orleans Roy Brown. Siete años después el mítico Elvis Presley lo catapultó a la fama y convirtió la nueva música y ritmo en inmortal.

Desde el punto de vista musical se trata de reminiscencias de varios géneros musicales como el folk, country, y músicas del apartheid afro que grupos informales tocaban a las puertas de los metros, restaurantes o a la caída de la tarde, mezclados con el piberío rubio que acababan de darse el último baño en las playas de la dorada California. Después, el nuevo sonido estridente que salía de las barrigas de las guitarras eléctricas, locas para los negados al cambio, pero también suaves y melodiosas baladas de enamorados se propagó, a través del vinilo y llegó a la península ibérica y las Canarias a través de la valija de pilotos de Iberia como Ángel Álvarez al que muchos escuchamos, con su típica voz honda y aterciopelada, en el Madrid universitario a la hora de la siesta.

Desde ese tiempo hasta ahora nadie ha podido quedar al margen de su influencia que, más tarde, propagaron por los cinco continentes los cuatro jóvenes que cantaban y tocaban, en medio de la chumacera (jumacera, si se quiere, en habla canaria) y las pintas de cerveza, en un garito de Liverpool. Al movimiento contestarlo se unieron otros cantantes del momento como cantantes como Johan Baez, Bob Dylan, Jhon Cage y los grupos de California, Beach Boys, Mamas and the papas que, entre efluvios de marihuana cantaban el «haz el amor y no la guerra» y, aunque era sabido que la droga mataba, las paredes del campus universitario de la Universidad de Madrid aparecían rotuladas de grafiti con que «la droga mata lentamente pero no tenemos prisa».

A la mayoría de la juventud de esa época le atraía más los aires de la contracultura, transgresión y rebelión que trajo el rock que las soflamas políticas. Como muestra baste decir que, a finales de esta década prodigiosa de los sesenta, se expulsaban más jóvenes de los hogares, por parte de padres intransigentes que la policía llevaba a las cárceles por armar alborotos callejeros pidiendo justicia a excepción de las grandes manifestaciones en Washington y Nueva York pidiendo el fin del Apartheid o el fin de la guerra de Vietnam.