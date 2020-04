La monotonía ya le ha ganado el pulso a la novedad

Día 36 de cuarentena. Suena el despertador a las 8.00 horas, me levanto, desayuno, recojo un poco y a las 9.00 empiezo a trabajar. A un metro de la cama, claro. A eso de las 11 y media subo a Valsequillo. A veces en coche, otras en moto. La cuestión es tener los dos vehículos activos. Una vez llego a la finca, pongo agua a Debra y a Cune. Ambos están un poco tiesos. Achaques de la edad, pero también de las salvajes cacerías que se pegan a diario persiguiendo gatos, ratones y conejos por la inmensa parcela. A la Stafford mezclado con vete a saber qué ya la he llevado dos veces al veterinario en las últimas semanas. «Dos pastillas diarias y reposo», me dicen. ¿Reposo?, antes dejaría de respirar la loca de Debra. En fin, una vez los perros están atendidos, me tomo el sagrado café solo y sin azúcar con mi padre, leo el periódico y salimos a dar un paseo (por la finca, tranquilos, no denuncien). Varias llamadas de trabajo, repaso de las medicinas y, si no hace falta nada del supermercado ni de la farmacia, vuelta a Telde.