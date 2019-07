La izquierda y su credibilidad

Pedro Sánchez lo intentó y, aunque su esfuerzo fue fallido, hay que reconocerle que fue el más atinado del hemiciclo en cuanto a puesta en escena y discurso se refiere. El líder socialista no consiguió el apoyo del resto de diputados, pero al menos dejó la sensación de que, si no hubo investidura, al menos no fue por su culpa sino por la tozudez de los que teóricamente son sus compañeros de ideología progresista. Sánchez fue al Congreso con un discurso efectivo, brillante y que no dejó títere con cabeza. Además, manejó a la perfección las emociones, los mensajes subliminales y hasta el punto de cinismo necesario para destapar las que, a su juicio, fueron las heridas sufridas tras la pseudonegociación con Unidas Podemos.