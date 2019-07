La estafa del lenguaje político

No están a la altura. Los políticos que lideran los partidos en el Congreso de los Diputados tienen los ojos puestos en la hinchada y no en España y sus necesidades. Lo de la visión de Estado es pura entelequia. Basta una escucha parcial del fallido debate de investidura de estos días para que uno tenga ganas de darse contra una pared. Y lo peor es que, a la sensación de incapacidad e incompetencia que irradian, se le suma otra, la de la estafa: siento que nos engañan como a críos y que para eso no tienen el más mínimo rubor en manchar el noble arte de la política. Con ese fin, por ejemplo, tergiversan hasta la vergüenza ajena el lenguaje. Se fabrican una posverdad a base de maquillar, o mejor dicho, de prostituir las palabras.