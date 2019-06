La confusión de Curbelo

Casimiro Curbelo tiene en vilo a toda Canarias. Salvo que otros se adelanten y jueguen otras opciones, lo que diga Curbelo irá a misa. A él le es igual que le llame José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez o, si se tercia, Barack Obama. Por unas llamadas no se deja influir por muy importante que sea el interlocutor. Casimiro es, si me permiten la expresión, perro viejo en la política. Y, a estas alturas de la vida, ya no está para bromas. Ahora mismo se deja querer a la vez que gana tiempo para que CC se recomponga y, sobre todo, para no quedar mal. Porque en todo proceso de negociación no solo hay que guardar las formas sino hacer ver que uno está dispuesto a escuchar ofertas por consideración a aquel que te las envía. No puedes dar un portazo enseguida sino ir aparentemente madurando o explorando vías como se ha puesto de moda decir en estos días.

Este periodo se está enredando cada vez más. Y, por lo tanto, ya es igual si ganaste o no las elecciones o si tienes 25 o 20 escaños. Y a medida que transcurran las jornadas, gana la confusión. Y a Curbelo le interesa esa confusión para hacerse más valioso y obtener más réditos. Ayer en La Gomera Fernando Clavijo y el dirigente de ASG se vieron las caras. El día anterior Clavijo viajó a Madrid al cuartel general de Génova para conseguir aproximaciones con el PP. Y el PSOE sigue pendiente de una firma que anunció el lunes por la noche pero que no llega. Llegaron a decir que era cuestión de horas. Pero estas pasan y Curbelo mantiene su silencio.