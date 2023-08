¿Cuáles son las razones imputables a la aparición de los ceros energéticos en nuestras islas?

Su solución tiene mucho que ver con la necesidad de modificación de la maraña legislativa actualmente en vigor, que dificulta la reposición, modernización y sustitución de generadores de energía eléctrica que habiendo culminado su vida útil, para la introducción de equipamientos nuevos, se requiere una amplia actuación por parte de las administraciones públicas que a su vez están condicionadas por una amplia maraña jurídica.

La Ley 17/2013 'Para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares' fue rechazada en su tramitación por el grupo parlamentario socialista del Congreso e incluso fue objeto de la presentación de un texto alternativo en el que ya alertábamos de las dificultades que en un futuro podría generar al sistema eléctrico canario.

Normas posteriores recogidas en la Ley 24/2013 'Del sector eléctrico' y además el Real Decreto 738/2015 'Por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares', de casi doscientos folios, terminaron de configurar la maraña normativa en vigor que imposibilita al operador que genera energía eléctrica, la modernización del sistema para lo cual corresponde a la Administración Pública estatal la convocatoria de concursos competitivos, previo acuerdo con la Administración Autonómica.

Dicho en castellano coloquial: Si la Administración no pone en marcha el concurso, no hay posibilidad de modernización.

En consecuencia y coherentemente con la posición que mantuvo el grupo parlamentario socialista en el Congreso (en la que intervine como portavoz en esa materia energética) en la X Legislatura en la que se tramitaron las normas referidas, es por lo que en los últimos años he reproducido, tanto en libros al respecto como en artículos de opinión publicados en todos los medios de comunicación de Canarias. Por ello, es por lo que me tomo la libertad de reproducir a continuación dos de esos artículos: El primero titulado 'Cero energético, suspenso institucional' publicado el 27 de julio de 2020 y el segundo, 'Dos años después de los ceros energéticos en Tenerife' el 12 de septiembre de 2022 y después de analizar toda la información que he procurado adquirir, espero estar en condiciones de publicar otro en el próximo mes de septiembre, que podría llevar el título 'El papel de las administraciones públicas con responsabilidades energéticas y el cero energético en La Gomera'.